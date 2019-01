Após alteração do Sisu 2019, MEC muda calendário do Prouni e Fies

A decisão foi publicada na edição desta sexta no Diário Oficial da União

Após inúmeras queixas registradas em relação ao sistema de inscrição SISU 2019, os estudantes contaram com uma boa notícia. O Ministério da Educação (MEC) adiou nesta sexta-feira (25) as datas do calendário para inscrição do Programa Universidade para Todos 2019 (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A decisão foi publicada na edição desta sexta no “Diário Oficial da União”, um dia após a prorrogação o prazo de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Com essas mudanças, as inscrições do Prouni, que estavam previstas para terça-feira (29), agora começam na quinta-feira (31). Já o prazo de início das inscrições do Fies, que começaria no dia 5 de fevereiro, passou para o dia 7 de fevereiro.



SISU 2019

O MEC anunciou que após as reclamações, o site está com funcionamento estável. A lentidão registrada é atribuída à quantidade de acessos em massa. As inscrições para o Sisu 2019 podem ser feitas até às 23h59 de domingo (27).



Cronograma PROUNI

– Inscrições: 31 de janeiro

– Fim das inscrições: 3 de fevereiro (às 23h59)

– Primeira chamada: 6 de fevereiro

– Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 6 a 14 de fevereiro

– Segunda chamada: 20 de fevereiro

– Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 20 a 27 de fevereiro

– Adesão à lista de espera: 7 e 8 de março

– Resultado da lista de espera: 11 de março

– Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 12 e 13 de março

Cronograma FIES

– Início das inscrições: 7 de fevereiro

– Fim das inscrições: 14 de fevereiro (às 23h59)

– Resultado da pré-seleção do Fies e P-Fies: 25 de fevereiro

– Complementação da inscrição: 26 de fevereiro a 7 de março (às 23h59)

– Pré-seleção da lista de espera do Fies: 27 de fevereiro a 10 de abril (às 23h59)

– Conclusão da inscrição no Fies Seleção: 28 de fevereiro a 11 de março (às 23h59)

Fonte: Agência Educa Mais Brasil