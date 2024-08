Edital do programa Jovem Governador é lançado no Amapá

Alunos do 3° ano do ensino médio podem se inscrever no concurso.

Em uma iniciativa para fomentar o protagonismo estudantil, o Governo do Estado lançou, nesta semana, o edital para a primeira edição do programa Jovem Governador. O projeto irá selecionar cinco estudantes para acompanharem por uma semana a rotina do governador do Amapá, Clécio Luís, e segue com as inscrições abertas até o dia 8 de setembro.

ACESSE O EDITAL

A seleção dos estudantes acontecerá por meio de um concurso de redação nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para se inscrever, o aluno deve procurar a coordenação pedagógica de sua escola e adicionar seu nome na lista de participantes.

Depois que as escolas receberem todos os nomes interessados, os professores irão orientar os alunos na confecção dos textos, que devem abordar uma das temáticas:

Política econômica;

Política de assistência social;

Política de saúde;

Política de educação;

Política de segurança pública;

Política de esporte e lazer;

Política de cultura e atualidades;

Política Ambiental;

Desenvolvimento Científico e tecnológico:

Desenvolvimento de emprego e renda.

Iniciativa fomenta o protagonismo estudantilUma banca avaliadora da Secretaria de Estado da Educação (Seed) irá avaliar o melhor texto de cada um dos 16 municípios, e por fim, selecionar cinco destes alunos para serem a primeira turma de Jovens Governadores do Amapá. O resultado de todas as etapas do concur so será divulgado nos canais de comunicação do Governo do Amapá, incluindo os 16 textos selecionados para a avaliação final.

Os estudantes selecionados passarão cinco dias cumprindo uma agenda política com o governador Clécio Luís. Nesse período, eles terão a oportunidade de acompanhar de perto o funcionamento do governo estadual, além de contribuir com sugestões e ideias para a melhoria das políticas públicas.

“O objetivo do Jovem Governador é engajar os estudantes do 3° ano do ensino médio em uma atividade que, ao mesmo tempo, treina os alunos para o Enem e incentiva a participação dos jovens na política. Toda a alimentação, estadia e translado da equipe vencedora será custeada pelo Governo”, explica a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

