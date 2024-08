Sai resultado preliminar do credenciamento de motoristas de aplicativo aptos a atuar na 53ª Expofeira

Selecionados poderão utilizar com exclusividade a via expressa na Rodovia Josmar Pinto para chegar ao Parque de Exposições da Fazendinha.

O Governo do Estado divulga nesta segunda-feira, 19, a lista preliminar dos motoristas particulares de aplicativo que irão atuar na 53ª Expofeira do Amapá. Os selecionados terão o benefício de utilizar, com exclusividade, a via expressa na Rodovia Josmar Pinto para chegar ao Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

CONFIRA O RESULTADO PRELIMINAR

Os interessados podem verificar a lista no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP). Para os que desejarem contestar o resultado, o período de recursos acontece nesta terça-feira, 20, das 8h às 18h, nos postos de atendimento da Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo (Sete) localizados na Central da Expofeira.

Medida visa melhorar a organização do trânsito durante a ExpofeiraO resultado final será divulgado na próxima quarta-feira, 21. Os motoristas aprovados deverão comparecer para a retirada das credenciais realizadas pelas equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) nos dias 22, 23 e 26 de agosto, gara ntindo assim seu acesso exclusivo para o evento.

“Teremos equipes para atender os motoristas que estiverem com dúvidas, esclarecer os motivos que não o colocaram na lista, e se possível, sanar as pendências para que esse trabalhador entre no resultado final”, informou o chefe de Operações do GSI, capitão Marcelo Otoni.

A medida visa melhorar a organização do trânsito durante a Expofeira, que acontece de 29 de agosto a 8 de setembro, proporcionando maior agilidade no transporte de visitantes e expositores, e assim, uma experiência agradável e segura para todos os envolvidos.

Agência de Notícias do Amapá

