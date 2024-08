Amapá registra queda de 3,4% na taxa de desemprego no 2º trimestre de 2024

Dados são da PNAD Contínua, ferramenta de pesquisa que monitora a força de trabalho no país.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou os dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio (PNAD) Contínua Trimestral, que apontam uma queda de 3,4% na taxa de desemprego no Amapá. A variação saiu de 12,4%, no 2º trimestre de 2023, para 9,0% em 2024, um resultado direto das políticas públicas de incentivo das atividades econômicas implementadas pelo Governo do Estado.

Os dados também apontam que os índices de desocupação do país, no 2º trimestre de 2024, foram de 6,9%, um resultado ainda menor que o registrado no 1º trimestre, com 7,9%, e o menor nível para o período desde 2014. Ao todo, a taxa de desempregados caiu em 15 das 27 unidades da federação, e o Amapá segue em ritmo positivo, o que evidência ascensão do mercado de trabalho.

“Esse resultado é o reflexo das estratégias do Governo do Estado para estimular a economia a partir de políticas públicas, como a abertura comercial para o agronegócio, o manejo florestal sustentável e o Selo Amapá, que promove a valorização de produtos locais. Tudo isso são ações que fortalecem cada vez mais a nossa economia, e com a chegada da 53º Expofeira, estamos mais uma vez oportunizando os amapaenses com essa grande feira de negócios, que garante a diversidade comercial por meio de vários setores e oportunidades”, enfatizou o vice-governador do Amapá, Teles Júnior.

O índice de 6,9% do país reflete o menor número de desempregos para o intervalo de abril a junho já alcançado em uma década, seguindo os mesmos dados registrados em 2014.

PNAD

A PNAD Contínua é a principal ferramenta de pesquisa que monitora a força de trabalho no país. A cada trimestre, dois mil entrevistadores integrados nas mais de 500 agências da rede de coleta do IBGE visitam 211 mil domicílios em 3,5 mil municípios das 27 unidades da federação.

Agência de Notícias do Amapá

