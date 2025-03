Bloco ‘A Banda’ homenageia História de ícones do Amapá com tradicionais bonecos gigantes nas ruas de Macapá

Dez figuras figuras com metros de altura serão guiadas durante todo o percurso na programação apoiada pelo Governo do Amapá.

O maior bloco popular do Norte do Brasil, “A Banda”, vai mais uma vez passar pelas ruas da capital amapaense nesta terça-feira de Carnaval, 4, com os seus tradicionais bonecos gigantes. As figuras, com metros de altura, fazem referência a personalidades que fizeram parte da História do Amapá.

Durante a programação apoiada pelo Governo do Estado, dez bonecos serão guiados pelo percurso tradicional já conhecido pelos foliões. Entre as homenagens, estão a “Chicona”, que recebeu esse nome em homenagem a uma enfermeira conhecida da década de 1960; Anhanguera, que homenageia um antigo folião da programação, chamado Wanderlei; mestre Sacaca; Alice Gorda; professor Antônio Munhoz; Iracema Carvão Nunes, esposa de Janary Nunes, o primeiro governador do Amapá.

Neste ano, integra o grupo de bonecos um dos fundadores dA Banda, José Figueiredo de Souza, o Savino, que faleceu em 2024 e será homenageado pela organização. Outros bonecos também homenageiam outros membros, como o brincante e engenheiro Léo Platon, o idealizador do bloco, Amujacy, e o conselheiro d’A Banda, Arimatéia.

Vistoria e Segurança

Como parte das medidas preventivas adotadas pelo Governo do Estado para garantir a segurança dos foliões e participantes do bloco “A Banda”, nesta terça-feira, 4, o Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM-AP), realizou a vistoria técnica nos trios elétricos que serão utilizados no tradicional evento carnavalesco.

Para garantir o bom andamento do desfile, que este ano está na 60ª edição, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reforça o planejamento operacional com mais 470 agentes que trabalharão mantendo a segurança das cerca de 200 mil pessoas que devem acompanhar o trajeto. A estimativa é da Associação de Brincantes e Simpatizantes do Bloco de Sujos, responsável pelo evento, que é considerado um dos maiores blocos de carnaval de rua do Norte do Brasil.

Conheça os bonecos e os homenageados:

Amujacy Borges de Alencar, um dos fundadores da Banda;

Léo Platon, engenheiro responsável por importantes projetos construídos no Amapá;

Antônio Munhoz, professor que se dedicou durante quase 60 anos à educação, à poesia, à música e história do Amapá;

Alice Gorda, a eterna Rainha Momo do carnaval;

Mestre Sacaca, Rei Momo do carnaval por muito tempo e saudoso curandeiro, Raimundo dos Santos Souza, conhecido na região como “Sacaca”, foi uma uma figura que se inspirou nas florestas do Amapá, para ajudar as pessoas com remédios naturais;

Chicona, enfermeira muito conhecida na década de 1960, no Amapá;

Ari, boneco que faz Arimatéia, que foi um conselheiros do bloco;

Iracema, uma homenagem à primeira dama do Território Federal do Amapá, Iracema Carvão Nunes, esposa do primeiro governador do Amapá, Janary Gentil Nunes;

Wanderlei, uma condecoração a um dos integrantes dA Banda;

José Figueiredo de Souza, o Savino, o mais novo integrante do grupo, que foi um dos idealizadores do bloco, e faleceu em 2024.

Foto de capa: Anselmo Wanzeler/GEA

Agência de Notícias do Amapá

