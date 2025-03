Podcast amapaense reúne mais de 41 mil telespectadores nas transmissões do Carnaval 2025

O Verde Podcast estreou na folia este ano e já apresenta números expressivos que revelam a escolha do público pelo conteúdo de qualidade que já é produzido e compartilhado todos os sábados pelo canal do Youtube

Quando a Ivaldo Veras abriu os portões para os desfiles das escolas de samba do Amapá este ano, o público presente foi além das arquibancadas lotadas do sambódromo e a tecnologia deu força para um novo carnaval, que conectou mais de 41 mil “web foliões”, durante as transmissões realizadas pela equipe do Verde na Folia, o primeiro podcast amapaense presente na avenida tucuju do samba na sexta-feira (28/02) e no sábado (01/03).

As análises dos dias de transmissão no sambódromo mostram que o Verde Podcast estreou no carnaval com números organicamente expressivos e que apresentam um novo cenário para os veículos de comunicação que nascem e crescem na internet.

No primeiro dia, foram mais de 13 mil visualizações no total contabilizado em tempo real e até 48h após o fim da transmissão dos desfiles, com pico simultâneo de 451 pessoas e mais de 2.500 interações no chat durante a live. O público gostou da programação do Verde na Folia e o segundo dia comprovou o destaque do canal.

No sábado de carnaval, a live do Verde Podcast contabilizou mais de 28 mil visualizações no total em tempo real e até 48h após o fim da live. Foram 1.100 pessoas no pico da transmissão e mais de 13 mil interações no chat.

A análise dos números aponta ainda que o maior público – 36,3% – foi composto por pessoas de 25 a 34 anos, enquanto 24,9% eram pessoas de 35 a 44 anos e 17% por pessoas de 18 a 24 anos. Mais de 93% da audiência era do Brasil, mas foram registradas 0,5% de participação da Guiana Francesa e 0,4% da Argentina.

Tecnologia e interação contínua andaram de mãos dadas nas lives do Verde na Folia. Toda a transmissão foi em 4K, com cobertura de drones e imagens exclusivas dos foliões na avenida. Além disso, equipes de reportagem em campo levaram para dentro do canal a voz do público presente nos dois dias de evento.

O investimento em qualidade refletiu na escolha do público, já que as análises dos números apontam que a Televisão foi o dispositivo que manteve 65% dos telespectadores conectados à live do Verde, o que reforça a importância dos investimentos realizados na qualidade de imagem e som do canal. Ainda sobre a audiência, 30,5% assistiu a transmissão pelo celular e 3,8% pelo computador.

“Com estes números, temos um resultado de sucesso e a garantia que o amapaense que não pôde ir ao sambódromo, escolheu o Verde na Folia como sua conexão para fortalecer sua paixão pelo carnaval local. É uma chancela do trabalho que temos realizado com esta iniciativa virtual”, destacou Alesson Cavalcante, um dos fundadores do canal no Youtube.

Agência Apama e Verde

O Verde Podcast é um canal virtual amapaense estreou sua segunda temporada em 2025 e vai ao ar todos os sábados, às 15h. Sua proposta principal é explorar e debater temas como entretenimento, empreendedorismo, cultura e lazer, tudo para promover conhecimento e inspirar mudanças positivas na sociedade. O canal está no Youtube pelo endereço https://www.youtube.com/@verdepodcastap, onde também estão disponíveis os demais acessos nas redes sociais.

A diretora da Agência Apama, responsável pela produção do Verde Podcast, Rafaella Absalão, ressaltou que transmitir o carnaval foi uma grande experiência para o canal. Diante do sucesso da transmissão, a diretora afirma que a partir de agora as transmissões de grandes eventos do Amapá poderão ser assistidas através do canal no YouTube.

“Estar com o Verde Podcast em um evento cultural tão grandioso quanto o Carnaval é incrível e confirma que a Apama está fazendo crescer um dos seus principais produtos, com muita qualidade, cenas exclusivas em 4k e trazendo uma proposta diferente que mostra não só o desfile das escolas de samba, mas também entrevistas e os bastidores nestes dois dias de carnaval. Tenho certeza que seguiremos juntos em novas oportunidades de promover a cultura amapaense”, concluiu a diretora.

Agência Apama e Verde Podcast

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...