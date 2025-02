Sebrae e parceiros lançam Guia Turístico e de Pacotes Turísticos digital de Macapá e Santana

O guia turístico completo bilíngue português/francês e os pacotes turísticos em português estão disponíveis para o Carnaval de Oportunidades e poderá ser acessado nos smartphones. É uma ação vinculada a parceria com o GEA, com a participação do Sindetur-AP

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae); o Governo do Estado do Amapá (GEA); o Senador Davi Alcolumbre; o Senador Randolfe Rodrigues; e o Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapá (Sindetur-AP), criam o guia digital, que destaca atrativos e informações essenciais sobre o turismo, e os pacotes turísticos de Macapá e Santana, para o Carnaval de Oportunidades 2025.

Segundo a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a ação em parceria com o Governo do Estado, e com a participação do Sindetur, na mobilização das agências de viagens para a construção do guia de turismo, reforça o trabalho em cooperação, vinculando a todos os atores da cadeia do turismo na região.

“É uma ação inédita do Sebrae junto as agências de turismo, que pela primeira vez, o Sebrae convida as empresas de turismo para identificar as necessidades, dificuldades do setor e as oportunidades. O Sebrae fez esse trabalho de capacitar os empresários para entendimento, acompanhamento, consultoria, e a elaboração desses pacotes. É um trabalho que envolveu a construção conjunta nas empresas de turismo, que gerou esse resultado ágil”, destacou a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

Guia

De acordo com o gestor estadual do Projeto Economia Criativa, Rômulo Brasão, o guia oferece informações turísticas e pacotes turísticos de forma prática, tanto para visitantes, quanto para moradores de Macapá e Santana, com os principais pontos de visitação e mapeamento das empresas, como hotéis, agências de viagens, bares, restaurantes, balneários, espaços de lazer e informações diversas.

O Guia e Pacotes Turísticos do melhor carnaval da Amazônia, pode ser acessado pelo endereço eletrônico – https://drive.google.com/drive/folders/1cb5TphBgjuHWZCNFn8ALGXKnFmpAZp3F?usp=drive_link .

Coordenação

A construção do Guia Turístico completo bilíngue português/francês e os Pacotes Turísticos em português de Macapá e Santana, foram coordenados pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae (UPPDT), e pelo gestor estadual do Projeto Economia Criativa, Rômulo Brasão.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

