Projeto de extensão oferta aulas de crossfit a jovens de Santana (AP)

Inscrição para as 80 vagas encerra no próximo sábado (13). Público alvo são moradores do município com faixa etária entre 16 a 26 anos e em vulnerabilidade social.

O projeto de extensão “Cross Fitness”, vinculado ao Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas da Universidade Federal do Amapá (Profid/Unifap), ofertará em 2024 a prática esportiva crossfit a jovens em situação de vulnerabilidade social no município de Santana, distante 17 quilômetros da capital amapaense. As inscrições serão gratuitas e realizadas presencialmente no período de 8 a 13 de janeiro, de 10h às 12h e 18h às 20h, na Av. Castelo Branco, nº 740, Santana (AP).

CONFIRA O EDITAL DE SELEÇÃO

Podem se inscrever pessoas que morem em Santana (AP), tenham entre 16 e 26 anos e possuam renda per capita sociofamiliar de até um salário mínimo e meio. Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição (Anexo I do edital de seleção), levar dois quilos de alimentos não perecíveis e original e cópias do RG (ou outro documento com foto), CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de renda.

Serão ofertadas 80 vagas para formação de duas turmas imediatas e cadastro reserva de 30% do limite de vagas ofertadas. As aulas ocorrerão no município de Santana às segundas, quartas e sextas-feiras, em dois horários: 10h às 11h e 16h às 17h, com 40 alunos em cada um.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 17 de janeiro de 2024 e a aula inaugural do projeto ocorrerá no dia 19, no auditório da Pró-reitoria de Extensão e Ações Comunitárias da Unifap, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Sobre o projeto

O projeto de extensão “Cross Fitness” objetiva fomentar e democratizar o acesso à prática esportiva e de lazer, em específico crossfit, com caráter formativo educacional, a jovens em situação de risco social em Santana (AP). O projeto pretende promover a inclusão social, de saúde, a preservação de valores morais, o aprimoramento do desenvolvimento psicomotor, e melhora do condicionamento físico.

O coordenador do projeto, Prof. Melque Lima, afirma que, além de buscar proporcionar mais uma opção de lazer e ocupação aos jovens de Santana, a ideia do Cross Fitness surgiu a partir de uma motivação pessoal.

“Eu me encontrei na modalidade crossfit e sou aluno de um box cross em Santana há dois anos. É uma modalidade que possui um custo alto e nem todos conseguem pagar uma mensalidade. Hoje o projeto é realidade no município. Pretendemos incentivar a modalidade esportiva, popularizando e formando jovens na prática do crossfit, tornando-os pessoas responsáveis e cidadãos ocupados na busca de conhecimento e cuidando do seu corpo”, diz Melque Lima.

Sobre o Profid

O “Cross Fitness” faz parte do Programa de Formação, Capacitação, Aperfeiçoamento, Qualificação Profissional e Idiomas (Profid), programa de extensão e pesquisa que objetiva o diálogo permanente da Unifap com a sociedade, na compreensão de seu papel à formação de uma universidade mais inclusiva e engajada, mediante a democratização de conhecimentos, artes, cultura e das ciências produzidas nesta Instituição de Ensino Superior.

Em 2023, atendeu 10 mil pessoas. Em 2024, 31 projetos vão atender quase 20 mil beneficiários em todo o estado, em projetos presenciais e remotos, na capital e nos demais municípios. São cursos, atividades esportivas, ações culturais e também iniciativas na área da saúde. Não é necessário pagar nenhuma taxa de inscrição ou mensalidade.

Serão ofertados cursos de Libras, inglês, francês, português e redação, literaturas do norte, metodologias em história e geografia, experimentos práticos na área de Física, programação em informática, engenharia para mulheres, construção civil, empreendedorismo, oficinas e artes visuais; atividades culturais como cinema nas escolas e canto, assim como esportivas nas modalidades de futsal, vôlei, atletismo, capoeira e crossfit. Haverá também atendimento em fisioterapia, geração de memória da arte da carpintaria por meio de documentário, produção em mídias nas aldeias indígenas.

Saiba mais sobre o Profid em https://www2.unifap.br/profid/.

Serviço

Seleção de alunos para o projeto de extensão “Cross Fitness”

Inscrições presenciais de 8 a 13 de janeiro de 2024, de 10h às 12h e 18h às 20h, no Box Cross Fênix 33 (Av. Castelo Branco, nº 740, bairro Comercial, Santana-AP). Edital de seleção disponível em blob:http://sgi-profid.unifap.br/0660d98c-234d-44ca-9dde-11e2fefd877d.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...