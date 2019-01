Área da Caesinha é limpa pela terceira vez consecutiva

As equipes da Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (Semur) atendem pela terceira vez o chamado da população para remover lixo no entorno da área da Caesinha, localizada no bairro Perpétuo Socorro. O local, de responsabilidade do Governo do Amapá, está abandonado há mais de oito anos, o que gera transtornos aos moradores e comerciantes da região.

Segundo o chefe da patrulha da Semur, Carlos Gonçalves, o mato alto contribui para que algumas pessoas joguem restos de comidas e animais mortos, o que atraem urubus, roedores e insetos transmissores de doenças. A equipe fez ainda na quinta-feira, 10, os serviços de capina manual, roçagem mecanizada, varrição e remoção de entulho. Ao todo, 15 toneladas de resíduos foram retiradas da área.

O canal que corta o bairro também recebe reforço nos serviços de capina e roçagem. Foram recolhidos sofás, caroços de açaí, eletrodomésticos velhos, lixo doméstico, pedaços de madeira, dentre outros materiais. “Além dos serviços de limpeza, a prefeitura trabalha constantemente sensibilizando os moradores quanto à manutenção desses locais e à destinação correta que deve ser dada aos resíduos produzidos”, diz o titular da Semur, Augusto Almeida.

No município, descartar lixo em via pública é proibido, de acordo com Lei Complementar nº 054/2008, e pode gerar multa que varia de R$ 500,00 a R$ 2 mil. Para facilitar a identificação de pessoas que despejam lixo em via pública, a Semur disponibiliza um canal de comunicação com a população, o Disk Denúncia, por meio do número (99147-1050).

Amelline de Queiroz