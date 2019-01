Secretários escolares retiram dúvidas para receber pais no período de pré-matrícula

A equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) se prepara para um dos períodos mais aguardados do ano letivo, que é o que inicia ele oficialmente: a matrícula escolar. Com o processo iniciado ainda em 2018, por meio da Chamada Escolar Unificada, chega a hora do próximo passo, a pré-matrícula, no site www.escolapublica.ap.gov.br, que ficará aberta para preenchimento a partir do dia 14 de janeiro, às 14h.

Além da Semed, as equipes de secretários escolares das unidades de ensino municipais também passam por processo de capacitação, com retirada de dúvidas e orientações sobre o sistema online. Tudo para poder atender os pais e responsáveis que possam precisar consultar as escolas ou a secretaria durante o período. “É importante que eles passem pela orientação para alinhar as informações. Estamos retirando as dúvidas necessárias para que, posteriormente, possam ajudar os pais nessa segunda etapa, que começa de maneira virtual, mas que terá a parte presencial, com a efetivação da matrícula na escola”, atenta a chefe da Divisão de Organização e Inspeção Escolar, Cláudia Barbosa.

É importante que os pais e responsáveis estejam precavidos aos prazos para efetivação também da matrícula presencial nas escolas pretendidas, porque, caso a apresentação desse documento não ocorra, o estudante não será cadastrado no sistema e perderá o processo, tendo que aguardar a próxima etapa, que será aberta para quem não participou nem da Chamada Escolar, nem da pré-matrícula. Neste primeiro momento, o Governo do Estado deu início ao processo da pré-matrícula com o ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (1ª e 2ª etapas), que aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de janeiros, com matrícula presencial nas escolas nos dias 8, 9 e 10.

A partir de segunda-feira, 14, o início do processo será para as modalidades de ensino infantil, fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas). Este segundo momento é unificado entre escolas estaduais e municipais de Macapá e Santana. Portanto, comportará o maior volume de demandas.

Pré-matrícula 2019

Para participar da pré-matrícula do ensino infantil, fundamental e EJA, os pais devem acessar o site www.escolapublica.ap.gov.br nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, a partir das 14h. A efetivação da matrícula será feita presencialmente nas escolas escolhidas pelos pais nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. A documentação necessária é a Certidão de Nascimento, CPF e Carteira do SUS do estudante; e o RG, CPF e comprovante de residência do responsável.

A Semed e escolas municipais estarão disponíveis para retirada de dúvidas, mas não para a realização de pré-matrículas no sistema. Este processo deve ser feito pelos pais e/ou responsáveis por meio de um computador ou telefone móvel com acesso à internet.