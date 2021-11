Visitantes do Bioparque pagam meia-entrada no feriado da Proclamação da República

O parque conta com atividades voltadas para educação ambiental, contemplação da natureza e prática de esportes de aventura.

O Bioparque da Amazônia estará aberto para visitação no Dia da Proclamação da República, celebrado na próxima segunda-feira (15). O espaço, que é formado por ecossistemas que integram floresta de terra firme, cerrado e áreas de ressaca, funcionará das 9h às 17h. A bilheteria encerra às 16h20. Excepcionalmente no feriado nacional, a meia-entrada no valor de R$ 5,00 estará disponível para todos os públicos.

A abertura do parque no feriado deseja proporcionar um momento de lazer para a população durante o feriado nacional. Para entrar no espaço é obrigatório o uso de máscara, que deve ser usada durante todo o passeio do visitante.

“De quarta-feira a domingo, contamos com diversas atividades de promoção da preservação do meio ambiente, ecoturismo, além do circuito aventura, uma das atrações mais procuradas. Decidimos abrir no feriado da Proclamação da República pensando naqueles que não têm tempo de visitar o local nos dias normais de programação”, afirma o diretor-presidente do Bioparque, José Aranha Neto.

O feriado contará com as programações tradicionais do parque. Os visitantes poderão se encantar com o ambiente, que reflete a natureza amazônica, através dos cantos dos pássaros e da correria dos quatis, além da vegetação nativa ao redor das trilhas.

CONFIRA ABAIXO O QUE VOCÊ ENCONTRA NO BIOPARQUE:

• Trilha Terrestre Guarda Parque (4 quilômetros);

• Trilha Terrestre Ressaca (700 metros);

• Trilha Terrestre Sacaca (700 metros);

• Trilha Terrestre da Onça (30 metros);

• Trilha Terrestre Pau-brasil (330 metros);

• Ecótono (transição de dois ou mais ecossistemas);

• Jardim Sensorial (espaço acessível para pessoas com deficiência física e locomoção reduzida);

• Memorial das Orquídeas de Teresa Leite Chaves;

• Casa da Árvore (Construída a 3 metros do chão e pode ser utilizado por crianças);

• Jardim Amazônico (Cascata e Poço da Mãe D’água);

• Jardim dos Poetas.

Circuito Aventura:

• Arborismo: R$ 15,00

• Parede de escalada: R$ 20,00

• Tirolesa: R$ 20,00

• Trilha suspensa: R$ 20,00

Aline Paiva

Fundação Bioparque da Amazônia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado