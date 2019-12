Enrico Di Miceli apresenta para o público amapaense o disco Todo Música em festa na Prainha

O ano encerra com um show que vai fazer a diferença, e uma noite dançante está programada para marcar o lançamento do disco Todo Música, de Enrico Di Miceli, que após ser apresentado na Guiana Francesa e Belém, ancora no meio do mundo. O lançamento será dia 14 de dezembro, em um sábado, na Prainha de Fazendinha, com Enrico e os convidados Patrícia Bastos, Nilson Chaves e Brenda Melo, que serão acompanhados de uma banda formada por um grande elenco de músicos, e uma discotecagem com repertório escolhido a dedo. O show inicia às 20h, é um evento organizado por Clícia Vieira Di Miceli em parceria com as Duas Telas Produções.

Todo Música é um trabalho esculpido com sensibilidade e ousadia, mistura de poesia, canções inéditas e antológicas, que foi temperado com a diversidade de identificações, novas batidas e ousadia na fusão de estilos. Do pop ao marabaixo, do funk ao jazz, e tudo mais de ritmos que se entrelaçaram com muita criatividade e o talento de parceiros com sofisticação musical, que foram despertados dos mais diversos cantos, como os amapaenses Joãozinho Gomes, Cleverson Baia e Osmar Júnior, o nordestino José Inácio Vieira de Melo, os roraimenses Eliakin Rufino e Zeca Preto, e os paraenses Jorge Andrade e Leandro Dias.

A junção de talentos em torno do disco o traduziu com linguagem única, universal, e ao mesmo tempo mostrou que os ritmos do Amapá, batuque e marabaixo, casam perfeitamente com outros sons sem perder suas raízes. E as doze faixas serão detalhadas no show de lançamento, com a presença da banda formada por Alan Gomes, direção musical e baixo, Edson Fabinho, violão e guitarra, Jeffrei Redig, teclado, Miguel Neto, sax e flauta, Hian Moreira, bateria, e Nena Silva, percussão. Para compor com Nena Silva, de Belém vem o percussionista Paturi, que participou da gravação do disco.

O lançamento de Todo Música em Macapá segue o padrão inovador que é marca da produção e obra. Antes mesmo do disco ser colocado no mercado, o público conheceu o carro-chefe Encontro dos Tambores no ano de 2018, em um clipe que foi gravado durante a Semana da Consciência Negra, e que inspirou a canção, chamando atenção para o que viria em seguida. E veio o lançamento, que fugiu do tradicional e surpreendeu com o Pocket Show para imprensa e influenciadores digitais, e distribuição em plataformas digitais e canais web. O primeiro show ao vivo com Enrico e a banda foi em Belém, no período do Círio de Nazaré, e em seguida o comboio musical seguiu para a Guiana Francesa, oficializando a comunhão musical entre as fronteiras.

Para Macapá, a produção novamente surpreende e chama o público para uma grande festa em uma praia, em clima de final de ano, ao ar livre, sintonizando música e natureza. O público será recepcionado pela discotecagem do Jhafro DJ que traz a batida da música popular brasileira, passando pelo samba rock e soul brasileiro e MPA serão tocadas em versões dançantes. Em seguida, Enrico Di Miceli, faz o lançamento de Todo Música, recebendo Patrícia Bastos, Nilson Chaves e Brenda Melo. A festa encerra com uma viagem musical do DJ Paulinho Lendário que nos leva do Amapá a Guiana-Caribe, e nesse cenário tropical, a Fazendinha se banha de ritmos com muito merengue, kassekó e zouke pra encerrar a produção de lançamento de Todo Música.

O público terá disponível atendimento de excelência no lançamento de Todo Música, e as parcerias foram fechadas com empreendimentos reconhecidos pela prestação de serviços. No bar serão oferecidos drinks, cervejas e gengibirra; o serviço de cozinha terá variedade de petiscos de boteco; será montada ainda uma choperia para quem preferir, e para combinar com o ambiente de praia, terá também o tradicional camarão no bafo de Fazendinha. As repentinas chuvas de dezembro não serão problema, a produção irá cobrir a área do show.

Serviço:

Lançamento Todo Música – Enrico Di Miceli

Data: 14 de dezembro

Hora: 20h

Local: Prainha de Fazendinha

Mesas 100,00

Ingressos individuais 20,00

Norte Rock (Vila Nova Shopping)

La’ Bart Restaurante (Complexo do Araxá)

Informações 991887262/999131818

Mariléia Maciel

