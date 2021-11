2ª Promotoria da Mulher dialoga com instituições que compõem a Rede de Atendimento Macapá

A titular da 2ª Promotoria da Mulher de Macapá do Ministério Público do Amapá (MP-AP), promotora de Justiça Andréa Guedes, recebeu nesta terça-feira (23), na sede da unidade do MP-AP, gestoras e representantes de instituições da Rede de Atendimento à Mulher (RAM), nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

Durante o encontro, a membro do órgão ministerial debateu e alinhou projetos e futuras ações em conjunto com as entidades presentes para intensificar o combate à violência doméstica, entre outras pautas em favor da defesa de direitos das cidadãs amapaenses.

Presentes no encontro, a titular da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para às Mulheres de Macapá (CMPPM), Simone Ferreira, acompanhada da servidora da Caroline Souza, da CMPPM, coordenadoras do da Centro de Atendimento à Mulher e à Família (Camuf), Rosana Picanço e Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram), Núbia Silva, Dandara Souza, gerente-geral do Núcleo de Acolhimento às Mulheres Amapaenses LBTI+a.

A promotora de Justiça ressaltou a importância dessa parceria interinstitucional. Andréa Guedes também reforçou que o estreitamento de laços e construção de parcerias é fundamental para o combate à violência, incentivo do ato de denunciar agressores e o acolhimento dessas vítimas.

Ao final da visita, a promotora de Justiça agradeceu a presença de todas as presentes e elogiou o empenho delas em fortalecer o enfrentamento da violência doméstica e acolhimento das vítimas.

“A violência contra mulher precisa ser combatida com afinco. Precisamos minimizar os dados de forma realista, com olhar vigilante e principalmente com união entre as instituições do poder público e entidades ligadas à rede de proteção. Para isso, é necessário união e um trabalho unificado, coeso e coletivo, pois, só assim a gente pode mudar essa realidade e promover a paz social”, titular da 2ª Promotoria da Mulher do MP-AP.

