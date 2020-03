Brasil tem 4579 casos de Covid-19 com 159 mortes; SP e RJ lideram número de casos

Já são 4.579 casos confirmados do coronavirus no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou que subiu para 159 o número de mortes pela doença no país. A letalidade é de 3,5% do total dos doentes.

Só nesta segunda-feira (30), foram registrados 323 novos casos e 23 mortes pela Covid-19. É maior número de mortes registradas em apenas um dia até o momento no país.

São Paulo continua liderando o número de casos, com 1451 confirmações, seguido do Rio de Janeiro, com 600; Ceará, 372; Distrito Federal, 312, e Minas Gerais, com 231 casos.

Os números foram divulgados pelo Governo Federal nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto.

Na coletiva, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto, afirmou que não existe no governo a ideia sobre uma possível saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Já o ministro Luiz Henrique Mandetta disse que o clima de tensão é normal no momento, devido ao tamanho da crise.

Mandetta acrescentou que as decisões do órgão são todas técnicas e que, neste momento, é necessário manter o isolamento social.

O Ministro da Saúde afirmou também que o número de casos confirmados ainda vai aumentar muito. Isso porque estão chegando os novos testes rápidos, comprados pelo governo. Esta semana chegam 500 mil testes.

O Ministério da Saúde anunciou o envio para os estados de milhões de insumos médicos incluindo álcool etílico, óculos de proteção, luvas, sapatilhas, máscaras, aventais e toucas. Segundo a pasta, estão em processo de compra mais equipamentos de proteção.

EBC

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...