Sobe para 10 os casos confirmados de Covid-19 no Amapá

O Governo do Amapá atualizou o Boletim Informativo do dia 31 de março, sobre a situação do novo coronavírus no estado. O Amapá tem agora 10 casos confirmados, 229 descartados e 311 casos suspeitos sendo apurados. No fim noite de segunda-feira, 30, foram confirmados mais dois casos, são uma mulher e um homem, de 39 e 58 anos de idade, respectivamente, ambos, de Macapá.

Os dois novos casos foram identificados pelo Laboratório Central do Amapá (Lacen/AP), que iniciou as análises no Estado no último dia 27. Agora já são 10 ocorrências do coronavírus no Estado.

Os números de casos suspeitos, por município, são:

Macapá: 269

Santana: 23

Laranjal do Jari: 01

Pedra Branca do Amaparí: 01

Porto Grande: 05

Tartarugarzinho: 02

Cutias do Araguari: 01

Oiapoque: 06

Calçoene: 01

Ferreira Gomes: 01

Vitória do Jari: 01

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP), e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar e implantar ações de prevenção e enfrentamento ao COVID-19.

