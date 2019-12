Estudantes bolsistas apresentam melhores notas acadêmicas, aponta estudo

Conheça as formas de adquirir descontos em instituições brasileiras

Em virtude da dificuldade econômica vivenciada por inúmeras famílias brasileiras, manter os filhos em escolas particulares tornou-se um desafio. Apesar da qualidade de ensino, as mensalidades não podem ser arcadas por muitos.

Com isso, a procura por bolsa de estudo em 2020 aumentou e muitos estudantes, com o objetivo de serem contemplados com os descontos, reforçam os estudos. Uma pesquisa realizada com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), constatou, através das notas de mais de um milhão de universitários brasileiros no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que estudantes bolsistas tiveram nota mais alta do que os não beneficiados com descontos.

Essa crise financeira retrata a vida de Bárbara Gomes. Mãe de Luís, um adolescente de 16 anos, ela não teve mais condições de pagar as parcelas escolares, ainda com todo o sacrifício e carga excessiva de trabalho.

Para Bárbara, assim como para milhares de pessoas, uma bolsa de estudo integral é a única forma de continuar com os filhos em boas escolas.

O estudante do ensino médio, Luís Cláudio Júnior, de 16 anos, estuda no Serviço Social da Indústria (SESI) e isso só foi possível a partir de uma bolsa de estudo de 100% que conseguiu por meio de uma seleção feita na própria instituição.

Antes de conseguir o benefício, por mérito acadêmico, Luís estudava em uma escola particular em Salvador, porém pagar as mensalidades tornou-se uma exaustão emocional para Bárbara. “Eu sacrificava muito a minha saúde e qualidade de vida. Isso estava gerando insatisfação em mim e no meu filho. Por isso, eu parti para buscar a bolsa para ele porque eu não conseguia pagar mais a escola”, relata a mãe.

A poucos passos de iniciar o 3º ano do ensino médio, Luís diz que além de receber uma educação escolar de qualidade, sendo bolsista permanece a necessidade de ter bom desempenho acadêmico para não perder o benefício. “Sinto que preciso dar o melhor de mim, sempre. Como bolsista, se você tirar nota baixa, perde a bolsa. Por isso, reviso sempre os assuntos”, diz o jovem que sonha em cursar Direito ou Engenharia.

Além de suscitar um rendimento acadêmico melhor, as vantagens de ter uma bolsa de estudo são várias, como a economia a partir de descontos e a inclusão educacional de quem não pode pagar as mensalidades integrais do curso dos sonhos.

Quero bolsa: saiba como conseguir

Atualmente, existem diversas maneiras de conseguir uma bolsa de estudo integral ou parcial (50% de desconto), nas mais diversas modalidades de ensino, seja educação básica, ensino superior, preparatórios e os cursos livros.

Veja como se aplica cada uma delas:

– Bolsas de estudo para crianças: esses descontos são ofertados pela própria instituição ou por intermédio de programas privados como o Educa Mais Brasil infantil, que oferece opções de descontos em creches e escolas em todo o país.

– Bolsas de estudos para a educação básica: nesses casos, a instituição costuma dar os descontos por meio de seleção interna. Em algumas, o estudo precisa passar por avaliação acadêmica para obter a bolsa. Outra forma é optar por programas de inclusão educacional.

– Bolsas de estudos para faculdade: para conseguir bolsa de estudo para graduação em 2020 é possível obter descontos de até 70% de desconto por meio de iniciativa privada em programas educacionais.

– Bolsa de estudo para pós-graduação: muitas instituições oferecem bolsa de estudo para pós-graduação para os funcionários como forma de incentivo à continuidade dos estudos, entretanto, também é possível conseguir a bolsa para pós-graduação em 2020 através de sites de bolsas de estudo.

– Bolsa de estudo para cursos técnicos: para essa categoria também há bolsas de estudo. Clique aqui e saiba mais informações sobre essa modalidade especial do sistema brasileiro de ensino.

Dica para conseguir bolsa de estudo 100%

O Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo educacional do país, está com uma promoção especial. O estudante beneficiado nesta campanha poderá ser contemplado com uma bolsa de estudo 100%, em uma das milhares de instituições de ensino do Brasil parceiras do programa. Para ganhar, o interessado precisa acessar o site, realizar um cadastro e manter-se com a pré-matrícula em dia. Essa campanha segue até 31 de março de 2020. Aproveite!

