Apenas 4 universidades privadas integram lista das 50 melhores do País, diz MEC

Ranking é composto por 37 instituições federais, mas é liderado pela Unicamp, que é estadual; das bem avaliadas, maioria está em Minas Gerais

O MEC (Ministério da Educação) divulgou o IGC (Índice Geral de Cursos) referente a 2015, um indicador de qualidade que avalia as instituições de ensino superior no País. O dado revela que, entre as 50 melhores universidades brasileiras, somente quatro são privadas.

De acordo com o indicador do MEC , as quatro universidades privadas entre as 50 melhores do País são: PUC Rio (20º lugar), PUC-SP (21º lugar), Unisinos, do Rio Grande do Sul (29º lugar) e PUC-RS.

Do top 50, 37 são federais, sendo que a maioria (dez) está localizada em Minas Gerais. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm quatro instituições cada, enquanto São Paulo tem três. Ceará, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina possuem duas universidades cada. Por fim, Bahia, Espírito Santo, Goiás e Paraíba têm uma instituição cada.

Apesar de as universidades estaduais aparecerem em número inferior ao de federais, o ranking é liderado por uma dessas instituições, a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A USP (Universidade de São Paulo) não aparece na lista de instituições avaliadas porque não participa do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), prova que é utilizada como base para elaboração da nota.

Em relação às faculdades , o ranking de melhores do País é liderado por duas instituições privadas ligadas à FGV (Fundação Getulio Vargas): a Escola Brasileira de Economia e Finanças, no Rio de Janeiro, e a Escola de Economia de São Paulo. Em terceiro lugar aparece o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos (SP), que é federal e é referência em cursos de Engenharia.

A lista de centros universitários é encabeçada pela Facex, de Natal, no Rio Grande do Norte, que é privada e sem fins lucrativos. Em segundo lugar está a Facvest, de Santa Catarina, que também é privada. O Centro Federal De Educação Tecnológica De Minas Gerais ocupa a terceira colocação.

Fonte: Último Segundo – iG

Curtir isso: Curtir Carregando...