SESI AP realiza concurso de bolsas de estudo para Ensino Fundamental e Médio

Macapá – A Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá realizará concurso de bolsas de estudo para o ano letivo de 2020. Há vagas para alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental – SESI; para o Novo Ensino Médio – SESI e SENAI, destinadas à comunidade em geral; e do 6º ao 9º ano e Ensino Médio (1ª série), voltadas para o público interno.

As inscrições acontecerão no período de 7 a 28 de novembro deste ano, a partir das 14h, por meio do site www.ap.sesi.org.br. Para concorrer às vagas de bolsas integrais, podem se inscrever alunos da rede pública ou bolsistas de escolas particulares com renda familiar de até dois salários mínimos, entre outras exigências previstas no edital.

A oferta de bolsas parciais é direcionada aos alunos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio (1ª série), regularmente matriculados na Escola SESI no ano letivo de 2019. Para esses, há oferta de duas bolsas para cada ano, quatro bolsas para a 1º série do Ensino Médio, além de vagas para alunos com necessidades educacionais especiais, conforme regulamento.

Há bolsas, também integrais, direcionadas a estudantes do 1º ano do Novo Ensino Médio. Nesta modalidade, há disponibilidade para Formação Técnica e Profissional – área industrial de Tecnologia da Informação com Habilitação Profissional de Técnico em Redes de Computadores e também uma vaga para aluno com necessidades educacionais especiais.

Os candidatos deverão homologar a inscrição na sala de coordenação de educação da escola, no horário das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h. Posteriormente, serão submetidos a uma prova objetiva com questões de Língua Portuguesa e Matemática, a ser realizada em 6 de dezembro, das 9h às 12h. Os editais com todas as informações dos Processos Seletivos podem ser acessados no site do SESI Amapá, na área Concurso de bolsas.

O resultado parcial está previsto para ser publicado em 12 de dezembro deste ano, a partir das 17h. A publicação do resultado final deverá ser divulgada a partir do dia 16 de dezembro. Para mais informações, entrar em contato com a coordenação de educação, por meio do número 3084-8915, ou com a secretaria escolar, 3084-8920.

