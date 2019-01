Moradores dos residenciais Jardim Açucena e Mestre Oscar participam de cursos de qualificação

A qualificação adquirida por meio de cursos é de extrema importância para o cidadão que deseja entrar no mercado de trabalho e avançar no seu desenvolvimento profissional. Pensando nisso, o Município de Macapá realiza a oferta de vários cursos para os moradores do residenciais Jardim Açucena e Mestre Oscar Santos.

“Estamos aproveitando bastante. Eu mesma não conhecia muitas pessoas que moram no condomínio onde vivo e que agora conheço por meio desta oportunidade proporcionada pela prefeitura”, relata Márcia Santos, moradora do Açucena.

Já o morador do Mestre Oscar, Edson Ribeiro, viu nos cursos uma ótima ocasião de se qualificar ainda mais. “É uma oportunidade única, em que a gente pode se diferenciar dos demais, tendo mais conhecimento e aprimorando as habilidades”, explica.

As qualificações fazem parte do Projeto de Desenvolvimento Sócio Territorial (PDST), desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e do Trabalho (Semast), que busca promover a qualificação profissional dos beneficiários do programa federal. “A principal função do PDST é buscar a interatividade entre os moradores, além de dar oportunidades de capacitação profissional para que consigam se inserir no mercado de trabalho”, explica a titular da Semast, Mônica Dias.