Barco-Escola Samaúma abre 216 vagas para cursos de qualificação

Macapá – Nos dias 12 e 13 de setembro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá vai realizar inscrições para 7 cursos de qualificação profissional ofertados no Barco-Escola Samaúma. A ação, promovida em Macapá, é resultado da parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), SENAI AM e Prefeitura Municipal de Macapá.

Para participar dos cursos – que têm carga horária de 160 horas – os interessados devem realizar a inscrição na Escola do SENAI (localizada na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2026 – Santa Rita), em horário comercial. Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e apresentar, no momento da matrícula, cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

Os cursos ofertados são: Mecânico de Motores de Popa, Mecânico de Motor a Diesel, Operador de Microcomputador, Pedreiro, Eletricista Instalador Residencial, Reparador de Condicionador de Ar (Janela e Split) e Modista Costureiro do Vestuário.

As inscrições serão retomadas a partir do dia 17, segunda-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo fone: 3084-8923.