Chico Terra retorna aos palcos com show de voz, violão e sax com Marinaldo Martel

Após um tempo afastado, devido a um problema de saúde, Chico Terra volta com seus shows regados a MPB e MPA, mas desta vez com uma parceria com o saxofonista Marinaldo Martel, conhecido pela grande sensibilidade ao tocar.

Chico promete relembrar grandes sucessos da música popular que já são conhecidos pelo público, através de sua emocionante interpretação. Junto de Marinaldo Martel, os apreciadores da boa música vão poder se deliciar com interpretações de músicas como “Caçador de Estudante”, “Caçador de Mim”, as duas de Milton Nascimento e “Minha História” de Chico Buarque.

A agenda de shows está em aberto e os músicos já estão ensaiando para apresentar um show inesquecível.

Café Musical

Por enquanto, quem quiser ver Chico Terra também pode programar seu café de domingo na Panificadora Nossa Senhora de Fátima, onde acontece o Café Musical, que Chico já fazia antes de passar por problemas de saúde e que foi continuado linda e majestosamente pela cantora Deize Pinheiro.

Agora Chico também retorna ao Café Musical e convida a todos para assistirem ao show a partir das 8h30.

Marinaldo e seu sax

Marinaldo Martel também pode ter seu trabalho apreciado todos os dias em frente ao shopping Villa Nova, no centro da cidade acompanhado de seu saxofone.

O músico já é conhecido pelas belas interpretações de músicas nacionais e internacionais e chama a atenção de quem passa em frente ao local.

Para quem deseja contratar Chico Terra e Marinaldo Martel pode entrar em contato pelo 96 99118-6505.

SERVIÇO

CHICO TERRA E MARINALDO MARTEL

CONTATO: 96 99118-6505

Nova Produção de Conteúdo