MPF recomenda suspensão temporária do Sisu 2020, MEC justifica

Após a identificação de inconsistências nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e a instabilidade no site do Sisu, no período da inscrição, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou uma recomendação ao governo federal, na tarde desta quarta-feira (22), para que as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) sejam suspensas.

Para o MPF, o cronograma precisa ser reorganizado com prazo suficiente para realização de uma nova conferência dos gabaritos de todos os candidatos participantes do processo seletivo. O documento elaborado pelo órgão foi enviado ao ministro da Educação, Abraham Weintraub e outros representantes da pasta, responsáveis pela elaboração do Enem.

O governo federal tem o prazo de 24 horas para acatar a decisão do Ministério Público Federal. Já o MEC divulgou que enviará, ao órgão responsável, todas as justificativas necessárias.

Até o momento, o cronograma do Sisu segue sem alterações, com as inscrições abertas até o próximo domingo, dia 26 de janeiro.

