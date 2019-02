Prouni: pré-selecionados têm até hoje (14) para comprovar informações

Prazo é válido apenas para os aprovados na primeira chamada

Os pré-selecionados na primeira chamada do Prouni 2019 têm até esta quinta-feira (14) para comprovar as informações fornecidas no ato da inscrição. O procedimento deve ser realizado na intuição de ensino por meio de apresentação dos documentos exigidos. A perda do prazo ou a não comprovação resultará automaticamente a reprovação do candidato.

Os documentos apresentados devem atestar situação de renda, domicílio, entre outras informações. Embora a instituição de ensino entregue um protocolo de recebimento da documentação, “esse procedimento não afasta eventual exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária pelo coordenador do Prouni na instituição”.

Documentos necessários (saiba mais no site do Prouni):

Documentos de identificação do candidato e dos membros do grupo familiar Comprovantes de residência Comprovantes de rendimentos Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais Comprovante de pagamento de pensão alimentícia Comprovantes de ensino médio Comprovante de professor da educação básica, quando for o caso Comprovante de deficiência, quando for o caso

2ª chamada do Prouni 2019

Na próxima quarta-feira, 20 de fevereiro, será disponibilizada a relação das pessoas pré-selecionadas na 2ª chamada do Prouni 2019. Os candidatos terão entre 20 e 27 de fevereiro de 2019 para comprovar as informações sob o risco de ser desclassificado do programa.

O Prouni 2019 é a edição mais recente do programa que oferta de bolsa de estudo para a graduação. Este ano, foram disponibilizadas 243.888 oportunidades para pessoas sem diploma de nível superior: 116.813 bolsas integrais e 127.075 parciais ofertadas em 1.239 Instituições de Educação Superior (IES) do país.

Agência Educa Mais Brasil