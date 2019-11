Começou a Campanha Papai Noel dos Correios 2019

O Papai Noel dos Correios foi lançado oficialmente na manhã de ontem, na brinquedoteca do Hospital GRAACC, referência no tratamento oncológico de crianças e adolescentes na capital paulista. O bom velhinho participou da cerimônia e recebeu pessoalmente as cartinhas escritas pelas crianças internadas no hospital.

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, deu início à campanha. “Essa é a maior ação social da nossa empresa e um dos principais símbolos da fraternidade no país. E tudo isso é fruto da iniciativa dos nossos empregados, que deram início a essa ação há 30 anos”, explicou.

Presidente dos Correios, FLoriano Peixoto, no lançamento da campanha. Divulgação Correios.

O presidente parabenizou a equipe do GRAACC pelo trabalho e agradeceu a generosidade dos padrinhos e dos empregados que abraçam a campanha. “Todos nós fomos crianças e sabemos a importância de tirar os sonhos do papel, principalmente das crianças que passam por dificuldades muitas vezes maiores que o seu próprio tamanho”, disse.

O superintendente médico e fundador do GRAACC, Dr. Sérgio Petrilli, agradeceu aos Correios pela escolha do hospital para o lançamento do projeto. “Essa é uma campanha muito bonita e lançar a campanha aqui é motivo de orgulho para todos nós que trabalhamos no hospital. Temos muito carinho pela campanha e tenho certeza que as crianças terão um Natal muito melhor com as cartinhas atendidas pelo Papai Noel”.

Em 30 anos de campanha, foram atendidas mais de 6 milhões de cartinhas – muitas delas com histórias emocionantes de solidariedade. Essa corrente do bem une esforços de empresa, empregados e voluntários da sociedade para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Como funciona – Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após de serem lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas na Casa do Papai Noel ou em outras unidades da empresa. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. Este ano, os Correios devem disponibilizar 800 mil cartas para adoção. Nas duas últimas campanhas, 1,2 milhões de cartinhas foram adotadas em todo o país.

Também será possível adotar cartinhas pela internet em algumas capitais. Entre os dias 11 e 29/11/2019, os padrinhos das cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e região metropolitana de São Paulo poderão acessar o blog da campanha (http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios) e apadrinhar o pedido de uma criança.

As datas, locais e horários da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 podem variar em cada Estado. Todas as informações sobre esta corrente de solidariedade podem ser obtidas no endereço http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.

As histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa @Correiosbr; @correios; correiosoficial.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...