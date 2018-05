UNESCO recebe inscrições para prêmios de alfabetização

A UNESCO recebe candidaturas e nomeações para os Prêmios Internacionais de Alfabetização de 2018. Com o tema “Alfabetização e Desenvolvimento de Competências”, premiações buscam pessoas e programas excepcionais que promovam o ensino da leitura e da escrita entre adultos, nas zonas rurais, e entre jovens fora da escola, sobretudo meninas e mulheres. Iniciativas também reconhecerão projetos que promovam o uso de línguas maternas.

Desde 1967, os prêmios da agência das Nações Unidas já celebraram as conquistas de mais de 485 programas implementados por pessoas, organizações não governamentais (ONGs) e governos em todo o mundo. Com o reconhecimento, a UNESCO apoia práticas efetivas de aprendizagem e encoraja esforços pelo fim do analfabetismo, um problema que afeta cerca de 750 milhões de indivíduos.

Atualmente, por meio de dois prêmios distintos, a UNESCO reconhece cinco indivíduos, ONGs ou países-membros:

O Prêmio UNESCO — King Sejong de Alfabetização escolherá dois ganhadores. A premiação foi criada em 1989 e é realizada em parceria com a Coreia do Sul. O projeto confere reconhecimento especial a programas voltados para o desenvolvimento e uso das línguas maternas na educação, na alfabetização e em treinamentos.

O Prêmio UNESCO — Confucius de Alfabetização selecionará três vencedores. Estabelecido em 2005, é realizado em parceria com o governo da China. A iniciativa premia programas que promovem a alfabetização de adultos, especialmente em zonas rurais, e de jovens fora da escola, particularmente meninas e mulheres.

Cada vencedor receberá uma medalha, um diploma e 20 mil dólares.

