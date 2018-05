‘Nature’ alerta para o enfraquecimento da legislação ambiental no Brasil

Segundo publicação, apenas opinião pública segura o ímpeto da “coalizão conservadora que domina o Congresso”

ma reportagem publicada na renomada revista Nature, escrita pelo jornalista americano Jeff Tollefson, denuncia as articulações da “coalizão conservadora que domina o Congresso brasileiro” para acabar com importantes regulamentações ambientais antes do início oficial das campanhas para as eleições de outubro.

Segundo a reportagem, uma das principais alterações seria a permissão do plantio de cana-de-açúcar dentro da Amazônia Legal. A possibilidade de plantio nessas áreas havia sido extinta por um decreto de 2009, que estabeleceu o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. O projeto, que busca mudar as regras do zoneamento, tramita desde 2011 no Senado, já passou por cinco comissões, e aguarda votação.

Outra ameaça à legislação ambiental é a que muda as regras do licenciamento para infraestrutura, como barragens, estradas e o agronegócio. Conforme a GALILEU já publicou em junho de 2017, a proposta praticamente acabaria com todo o processo, e pode fazer com que desastres como Mariana sejam cada vez mais comuns.

