Foz do Iguaçu é um dos 25 melhores destinos da América do Sul

Cidade é premiada novamente com o prêmio Travellers’ Choice, do TripAdvisor

No último mês, o site TripAdvisor divulgou a lista da premiação Travellers’ Choice 2018, com os destinos, hotéis, restaurantes e atrativos mais bem avaliados pelos usuários de todo o mundo.

Mais uma vez, Foz do Iguaçu está na lista dos melhores 10 destinos do Brasil e um dos 25 da América do Sul.

Dentro do território nacional, o destino mais bem avaliado é o Rio de Janeiro. Na sequência, Gramado (RS), Porto Seguro (BA), Jericoacoara (CE), Ipojuca (PE), São Paulo (SP), Campos do Jordão (SP), Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

Na América do Sul, Foz aparece na 19ª posição. O primeiro destino da lista é Custo, no Peru.

O que é Travellers’ Choice?

Criados em 2002, os Travellers’ Choice são os prêmios máximos que o TripAdvisor pode conceder. Os únicos do setor de turismo baseados em milhares de avaliações e opiniões de viajantes do mundo todo, esses prêmios anuais refletem “o melhor dos melhores” em termos de serviço, qualidade e satisfação do cliente. Hotéis, acomodações, destinos, atrações e até mesmo marcas e produtos.

Os vencedores dos prêmios Travellers’ Choice são selecionados anualmente com base no feedback de milhares de membros do TripAdvisor. Os prêmios do Travellers’ Choice selecionam não apenas escolhas populares, mas aquelas realmente excepcionais que fazem com que os viajantes voltem sempre.

Veja as listas completas aqui:

10 Melhores destinos do Brasil

25 Melhores destinos da América do Sul

Via Click Foz