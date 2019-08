BNDES divulga lista de 134 compradores de aviões da Embraer

Financiamentos foram feitos entre 2009 e 2014

Alana Gandra

Lista divulgada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mostra que, no período de 2009 a 2014, a instituição financiou 134 aeronaves da Embraer no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), que tinha equalização de taxa juros pelo Tesouro Nacional, resultando no valor total emprestado de R$ 1,92 bilhão. A relação completa pode ser encontrada na página do banco na internet.

As taxas de juros eram fixas e variaram de 2,5% ao ano até 8,7% ao ano, de acordo com a taxa do PSI praticada à época, que era inferior à taxa básica da economia (Selic). De acordo com o BNDES, o custo estimado para o Tesouro com o subsídio das operações atingiu R$ 693 milhões em valores corrigidos.

Todos os empréstimos foram concedidos por meio de operações indiretas automáticas, nas quais os recursos do BNDES são repassados aos clientes por bancos intermediários, que se encarregam de fazer a análise de risco e a contratação da operação de crédito. Segundo o BNDES, a divulgação da lista faz parte da política de transparência da atual direção do banco.

“[O PSI] foi uma política pública instituída por lei em 2009, operacionalizada pelo BNDES segundo condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, e as operações aqui detalhadas seguiram o arcabouço institucional vigente”, destaca a instituição.

