Conheça os países para onde brasileiros podem viajar sem passaporte

Não tem passaporte? Ou até tem, mas ele está vencido? Calma, dá para viajar! Há nove países que não exigem o documento para visitantes brasileiros na imigração. A regra vale para as nações que fazem parte do Mercosul e para as que têm acordos com os integrantes do bloco — a lista inclui alguns dos destinos mais visitados pelos turistas do Brasil.

Para entrar em qualquer um deles, basta ter um documento de identidade recente, com foto, e que esteja em bom estado de conservação. Quer outra boa notícia sobre os destinos? Em todos eles, seu dinheiro vai render mais: o real é mais valorizado que as moedas locais. Confira a lista:

Bolívia

Procurada principalmente pelos mochileiros em busca de aventura, a Bolívia tem destinos com paisagens de arrepiar, como o famoso Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo.

Paraguai

Um dos países mais baratos para visitar na América do Sul, o Paraguai é destino certo para quem gosta de compras baratas. As atrações, no entanto, vão muito além e incluem, por exemplo, construções históricas e o museu do futebol da América Latina, construído pela Conmebol.

Equador

Que tal visitar a linha que divide o mundo? Além de tirar a icônica foto com um pé hemisfério sul e outro no hemisfério norte da Terra, o turista que vai ao Equador pode conhecer a capital Quito, situada entre vulcões, e até o famoso arquipélago de Galápagos.

