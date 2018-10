Bancada feminina cresce de 51 para 77 na Câmara dos Deputados

Partido de Bolsonaro elege 9 deputadas e duas senadoras.

Marcella Fernandes

A bancada feminina no Congresso Nacional cresceu nestas eleições. Na Câmara dos Deputados, foram eleitas 77 parlamentares do total de 513, de acordo com dados finais da Justiça Eleitoral. Em 2014, eram 51.

No Senado, 7 representantes femininas tiveram vitória nas urnas. É o mesmo número de eleitas em 2010, última eleição para duas vagas na Casa. Em 2014, onde cada estado tinha uma vaga na disputa, outras 5 ganharam o pleito.

Entre as deputadas eleitas, a renovação foi de metade. Das 51 que venceram o pleito em 2014, 26 foram reeleitas. Apenas 7 não tentaram se reeleger. Neste pequeno grupo, a maioria tentou uma vaga no Senado ou como vice na disputa pelos governos estaduais.

Nos Estados, apenas Amazonas, Maranhão e Sergipe não elegeram deputadas.

O PSL, partido de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência, elegeu 9 deputadas e duas senadoras. O presidenciável foi alvo dos protestos do #EleNão, em respostas a posicionamentos machistas. O parlamenter é réu por incitação ao estupro.

