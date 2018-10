SENAI Amapá oferta 170 vagas para cursos gratuitos em Santana

Santana – A Escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Santana está ofertando 170 vagas gratuitas para os cursos de Instalador Hidráulico, Operador de Computador, Fundamentos de Segurança no Trabalho, Comunicação Empresarial e Informática Básica. As aulas estão previstas para começar na segunda quinzena de outubro.

Com o objetivo de proporcionar qualificação profissional em áreas específicas do setor industrial, os cursos têm carga horária que variam de 40 a 160 horas. Para se inscrever, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e o Ensino Fundamental completo. A matrícula deve ser realizada na Escola SENAI Santana, em horário comercial. O interessado precisa apresentar original e cópia da carteira de identidade e os comprovantes de escolaridade e de residência.

Os cursos de Instalador Hidráulico e Fundamentos de Segurança no Trabalho serão ministrados no turno da noite. No turno da tarde serão ofertados os cursos de Operador de Computador e Comunicação Empresarial. No turno da manhã, os cursos de Comunicação Empresarial e Informática Básica.

“Estes cursos são de fundamental importância para quem deseja conquistar um emprego ou atualizar conhecimentos. O mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais profissionais que estejam preparados para se adaptar às diversas situações do dia a dia de uma empresa e um certificado do SENAI é um grande diferencial para quem disputa uma vaga”, ressaltou a coordenadora do Núcleo de Produção Educacional do SENAI, Rayza Aires.

Serviço

A Unidade do SENAI Santana fica localizada na Av. B1, nº 50 – Vila Amazonas. Mais informações podem ser adquiridas pelo número 3084-8984.