Feriado de 12 de outubro deve ter alta de 2% no movimento de passageiros nos aeroportos da Infraero

Os aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares devem registrar aumentos de 2% na movimentação de passageiros e 6% na circulação de aeronaves por causa do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças deste ano.

Entre os dias 11 e 15/10, 47 aeroportos da Infraero devem receber 1,07 milhão viajantes, entre embarques e desembarques, e 9,2 mil voos, entre pousos e decolagens. No ano passado, entre os dias 12 e 16/10 esses números foram de 1,05 milhão de passageiros e 8,7 mil voos. A comparação considera a movimentação entre quinta e segunda-feira.

O levantamento leva em conta a oferta de assentos das empresas aéreas para o período e orientou ações nos terminais que vão garantir a fluidez, o conforto e a segurança de quem vai viajar de avião, com atenção especial para os dias 11 e 15, que deverão concentrar os maiores movimentos. Entre as medidas, destaca-se a intensificação dos trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho. A empresa também realizou ajustes preventivas em equipamentos como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros.

Os “amarelinhos”, funcionários da Infraero com colete amarelo que estampa a frase “Posso Ajudar/May I Help You?”, estarão de prontidão nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos. Nos balcões de informações da Infraero, as equipes também estão preparadas para orientar os viajantes.

Guia do Passageiro e Aplicativo Voos Online

Outras orientações sobre viagens, além de dicas sobre direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia área podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material também informa sobre o funcionamento do setor aéreo e tira dúvidas sobre bagagens, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior, entre outros. O guia pode ser lido clicando aqui.