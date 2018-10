Saiba por que você deve começar a praticar exercícios pela manhã

Segundo diversos estudos, malhar no começo do dia poderá influenciar positivamente o seu sono, estado mental e sua perda de peso

A esta altura do campeonato, você já deve estar careca de saber, mas não custa repetir: independentemente do horário, o importante é manter o corpo ativo e se exercitar. No entanto, caso você tenha a opção de escolher o período das suas atividades físicas e deseja adicionar eficiência à sua evolução, há evidências científicas de que malhar durante a manhã apresenta consideráveis vantagens.

1. Perda mais rápida de peso

De acordo com um estudo japonês, a oxidação da gordura acontece antes da primeira refeição do dia. Além disso, há redução do risco de diabetes tipo 2. Ainda, praticar exercícios antes de se alimentar, como em um estado de jejum, ajuda a acelerar o processo de perda de peso.

2. Desempenho melhor

Ao se movimentar, você gera energia, uma ótima forma de começar a rotina: melhora sua concentração e habilidades mentais para o resto do dia.

