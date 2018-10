O que é o blecaute alcoólico e por que é tão perigoso

Uma noite de bebedeira muitas vezes deixa um ‘vácuo’ de memórias. Segundo cientistas, de 30% a 50% de jovens adultos já tiveram a experiência

É uma experiência já vivida por muitas pessoas: uma noite regada a bebidas alcoólicas que deixa poucas memórias no dia seguinte. Um blecaute.

A amnésia causada pelo excesso de álcool ocorre quando o cérebro se torna incapaz de registrar os eventos transcorridos durante a bebedeira.

Isso porque circuitos do hipocampo, área do cérebro que tem papel crucial em consolidar as memórias do nosso cotidiano, são inibidos pelo álcool, explica o Instituto Nacional de Abuso do Álcool e de Alcoolismo dos EUA (NIAAA, na sigla em inglês).

O resultado são falhas no sistema de registro cerebral.

