Telescópio Hubble entra em modo de segurança após falha em giroscópio

FELIPE AUTRANEM

Lançado a bordo do ônibus espacial Discovery em 1990, o telescópio Hubble é um satélite imprescindível para diversas pesquisas na área da astronomia, tendo contribuído com várias descobertas e milhares de trabalhos científicos publicados nas últimas décadas.

Mas este equipamento tão importante está passando por problemas e agora entrou em modo de segurança, como anunciou nesta segunda-feira (8) a agência espacial NASA através do perfil oficial do Hubble no Twitter. De acordo com a agência do governo dos Estados Unidos, isso aconteceu por causa de uma falha em um dos giroscópios do telescópio, o que impede o funcionamento normal dele.

Giroscópio é o dispositivo que mantém o Hubble estável e permite que ele aponte para uma única direção, permanecendo fixo enquanto coleta os dados daquela região. No total, o telescópio tem seis giroscópios e precisa de pelo menos três deles para operar de maneira ideal, um número mínimo que estava funcionando até a última sexta-feira. Com a falha em mais um dos giroscópios, sobraram apenas dois, obrigando o Hubble a entrar no modo de segurança.

