BC decreta liquidação extrajudicial do Banco Neon

Banco Central informou nesta sexta-feira (4) que decretou a liquidação extrajudicial do Banco Neon S.A., entidade com sede em Belo Horizonte. O BC entendeu que a situação econômico-financeira do Banco Neon está comprometida. Além disso, constatou graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade do banco.

Com a liquidação extrajudicial, a instituição é retirada do sistema financeiro nacional. Suas atividades são interrompidas e todas as obrigações são consideradas vencidas. Os bens do banco serão usados para pagar os credores. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que administra um tipo de seguro aos correntistas, poupadores e investidores, garante aplicações até um certo valor.

O Banco Neon, considerada instituição financeira de pequeno porte, detém 0,0038% dos ativos do sistema bancário e está autorizado a operar como banco comercial, possuindo apenas uma agência em Belo Horizonte (MG).

