Festival Amazonas Jazz terá roteiro gastronômico

O Festival Amazonas Jazz, que ocorre de 21 a 29 de março, ganhará uma novidade neste ano: um roteiro gastronômico que reunirá os principais bares, restaurantes, pizzarias, casas noturnas e hotéis de Manaus. A iniciativa, intitulada “Aqui tem Jazz”, tem a proposta de estender a programação para toda a cidade, aproximando o evento da população e fomentando a economia local.

Os estabelecimentos participantes terão pocket shows com grupos locais e poderão desenvolver diversas ações em parceria com o festival, como oferecer preços promocionais, criar pratos e brindes com referência ao jazz, receber a visita de atrações do evento, entre outras.

“O programa ‘Aqui tem Jazz’ vem agregar ainda mais à programação do festival. Acreditamos que o evento, além de mobilizar a população local, será um atrativo para os turistas que desembarcarão na capital amazonense. E nada melhor que unir música e os sabores regionais para oferecer uma experiência diferenciada ao público”, destaca a produtora executiva do Festival Amazonas Jazz, Inês Daou.

Orquestrada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-AM) e a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), a rota “Aqui tem Jazz” promete ser um espetáculo à parte e diversão garantida para as noites de março na cidade. De bares descontraídos a restaurantes dedicados à alta gastronomia, não faltarão opções para todos os gostos e estilos no circuito.

“Qualquer estabelecimento do setor pode participar. As ações e benefícios são pensados de acordo com a demanda de cada espaço para atender aos frequentadores e ajudar a atrair novos clientes durante os dias de festival. Estamos em fase de captação de parceiros e o público poderá conferir em breve a programação de todos os bares, restaurantes, pizzarias, casas noturnas e hotéis no site e nas redes sociais do festival”, explica Inês.

Os empresários interessados em integrar o roteiro gastronômico do Amazonas Jazz podem entrar em contato com a organização por meio do telefone (92) 99165-8947 ou enviar um e-mail com o título “Aqui tem Jazz” para [email protected].

O festival

Em sua décima edição, o Festival Amazonas Jazz vai balançar a cidade com um line-up de peso que reúne mais de 50 atrações, sendo 24 internacionais.

Além de dois concertos por noite no Teatro Amazonas, a programação envolve shows aos fins de tarde à beira rio, exibição de filmes e exposição fotográfica sobre o tema na Casa do Jazz, além de mais de 20 opções de palestras, masterclasses e workshops gratuitos.

