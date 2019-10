Semana Maranhense de Dança tem mais de 300 espetáculos gratuitos; evento começa domingo

Um evento cheio de arte, emoção e muita expressão corporal vai tomar conta de São Luís a partir deste domingo, dia 13. É a 13ª Semana Maranhense de Dança, considerada uma das maiores programações do cenário cultural do estado. Durante oito dias, artistas locais e de diversas regiões do país vão apresentar coreografias de diferentes estilos, participar de mostras competitivas e oficinas.

Segundo o Secretário Estadual de Cultura, Anderson Lindoso, o objetivo da semana é divulgar a dança produzida no Maranhão e proporcionar a troca de experiência entre companhias, bailarinos e produtores.

O Maranhão é um celeiro de artistas das mais variadas linguagens. Temos vários grupos e daqui saem vários talentos para grupos internacionais e diversos estados do país. E essa semana tem a intenção de reunir tudo o que é produzido por esses grupos. E também o que é produzido fora, porque temos participantes de outros estados com a intenção de fazer esse intercâmbio”.

De acordo com Lindoso, mais de 300 coreografias e espetáculos gratuitos estão inscritos na Semana Maranhense de Dança, que vai até 20 de outubro. As atividades e apresentações vão ser realizadas no Teatro Arthur Azevedo, na praça Nauro Machado e em diversos palcos espalhados pela capital São Luís. A programação do evento está disponível no site e nas redes sociais da Secretaria de Estado de Cultura.

