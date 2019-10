Município dá início à Semana Macapá Saudável para prevenção da obesidade

A Secretaria Municipal de Saúde deu início a mais uma edição da Semana Macapá Saudável, na sexta-feira, 11. Durante uma semana, serão promovidas ações voltadas para alertar a população sobre os riscos do excesso de peso e da obesidade. A programação, que é alusiva ao Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e ao Dia Mundial da Alimentação, também estimula a prática de atividade física e alimentação saudável. Unidades Básicas de Saúde e academias ao ar livre também farão atividades de prevenção e controle do peso e da obesidade.

A iniciativa, que já está em sua quinta edição, começou pelo prédio administrativo onde os servidores foram convidados a conhecer um pouco sobre alimentação saudável, realizar avaliação nutricional, medir a glicemia e aferir pressão. “A conscientização precisa começar por nós, para que possamos reforçar as orientações que damos para a população. Uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física trazem inúmeros benefícios como a diminuição do risco de doenças crônicas e cardiovasculares” disse a secretária de saúde, Silvana Vedovelli.

Atualmente, em Macapá, 54,4% da população está com sobrepeso e 20% em situação de obesidade. A pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) também aponta a redução no número de pessoas que fazem a ingestão regular de frutas e verduras. “Por isso a ideia da feira, de mostrar para os servidores e usuários que é possível uma alimentação equilibrada e regionalizada. Todos os produtos expostos são facilmente encontrados nas feiras e supermercados. Os números atuais mostram que a obesidade é um problema crônico e de saúde pública e tem aumentado em todas as capitais” declarou a coordenadora do programa de alimentação e nutrição, Olga Monteiro.

Segundo o estudo, geralmente o problema se desenvolve pela combinação de sedentarismo e hábitos alimentares poucos saudáveis, embora a herança genética também seja um dos fatores causadores da obesidade. As atividades se estendem até a sexta-feira, 18, quando serão realizadas aulas de dança e treinamento funcional, na academia ao ar livre do Araxá.

Acompanhe a programação completa:

Data: 15/10

Hora: 9h

Local: UBS Lélio Silva (Rua José Valente dos Santos, 126, Buritizal)

Atividades: palestra sobre alimentação saudável- nutricionista; verificação do índice de massa corporal- IMC; distribuição de material educativo.

Data: 15/10

Hora: 14h30

Local: UBS Raimundo Hozanan (Rua Hildemar Maia, 3710, Muca)

Atividades: palestra sobre alimentação saudável- nutricionista; verificação do índice de massa corporal- IMC; distribuição de material educativo.

Data: 16/10

Hora: 14h

Local: UBS Perpétuo Socorro (anexo Rua São Jose, 225, Laguinho)

Atividades: palestra sobre alimentação saudável- nutricionista; exposição 10 passos para uma alimentação saudável.

Data: 16/10

Hora: 9h

Local: Policlínica Unifap

Atividades: Oficina culinária com receitas de incentivo ao consumo de vegetais.

Data: 17/10

Hora: 14h30

Local: UBS Raimundo Hozanan (Rua Hildemar Maia, 3710, Muca)

Atividades: palestra sobre alimentação saudável- nutricionista; verificação do índice de massa corporal- IMC; distribuição de material educativo.

Data: 17/10

Hora: 8h e 14h

Local: UBS Cidade Nova (Rua Hildemar Maia, 3710, Muca)

Atividades: palestra sobre alimentação saudável- nutricionista; mesa expositiva, orientação nutricional.

Data: 17/10

Hora: 9h

Local: UBS Lélio Silva (Rua José Valente dos Santos, 126, Buritizal)

Atividades: oficina culinária de papinhas; palestra sobre alimentação saudável.

Data: 18/10

Hora: 16h

Local: academias ar livre Araxá

Atividades: oficina de reaproveitamento de alimentos, oficina de classificação de alimentos, aulão de ginastica e degustação.

Jamile Moreira

