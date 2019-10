Setap incentiva uso do Cartão Cidadão como forma de reduzir a circulação de dinheiro nos ônibus e evitar assaltos

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) lançou uma campanha para incentivar o uso do Cartão Cidadão, como forma de reduzir a circulação de dinheiro nos ônibus e evitar assaltos.

Qualquer pessoa pode adquirir o cartão magnético que traz uma série de benefícios, dentre eles a agilidade na hora de pagar a passagem e a possibilidade de recarga pelo site do Setap ou nos postos de atendimento.

O cartão custa apenas R$ 10 mas como forma de incentivar seu uso, o Setap esta disponibilizando o cartão gratuitamente para recargas acima de R$ 100.

De acordo com Décio Melo, presidente do Setap, somente este ano, foram mais de 50 assaltos em ônibus, o que levou a Policia Militar e até a Policia Rodoviária Estadual a realizarem operações ostensivas para inibir os assaltantes. “Se reduzirmos a circulação de dinheiro nos ônibus, eles deixam de ser atrativos para estes criminosos. Tem sido assim em outras capitais”, explicou.

Ele também anunciou que caso a adesão ao cartão cidadão seja dentro do esperado o Setap estuda dar descontos que podem variar de 5% a 10% para recargas acima de R$ 150. Até o final do ano, o sindicato também pretende implantar mais um posto de recarga na Zona Norte, provavelmente no Terminal Rodoviário.

Ascom

Setap

Curtir isso: Curtir Carregando...