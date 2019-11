Barco-escola Samaúma II abre 280 vagas para cursos de iniciação no Bailique

Macapá – A comunidade do Arquipélago do Bailique pode se inscrever, nos dias 2 e 3 de dezembro, no barco-escola Samaúma II para um dos dez cursos gratuitos de iniciação com carga horária que varia de 20h a 40h. A ação é resultado da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá e do Amazonas com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

Para participar dos cursos – que têm duração de duas semanas – os interessados devem realizar a inscrição das 8h às 17h, no próprio barco-escola. Os candidatos devem ter idade mínima de 14 anos, 6ª série completa do Ensino Fundamental e apresentar, no momento da matrícula, cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

A unidade fluvial, que veio ao Amapá com a missão de capacitar e ofertar ensino de excelência à população, está disponibilizando os seguintes cursos: Confeiteiro de Doces e Salgados; Padeiro; Introdução à Costura Reta e Overloque; Confecção de Vestidos Infantis; Confecção de

Roupas de Bebês; Introdução à Informática; Pacote Office; Iniciação à Mecânica de Motor de Popa; Iniciação à Mecânica de Motor à Diesel; e Iniciação à Eletricidade Predial.

Mais informações podem ser obtidas pelos fones: 3084-8923/8930.

Serviço:

Inscrição dos cursos no Barco-Escola Samaúma II

Horário: das 8h às 17h

Local: Barco-Escola Samaúma II – Ancorado na Vila Progresso – Bailique

