Ação Sábado é Dia de Negociar tem 70 audiências agendadas neste final de semana

A oportunidade é resultado da parceria entre Sebrae e Tjap para resolução de pendências judiciais de baixa complexidade e facilita o resgate de fidelidade com o cliente, retirada do nome do SPC, Serasa e de Cartórios de Protestos

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (Tjap), realizam a 40ª edição da Ação Sábado é Dia de Negociar, com 70 audiências agendadas. As negociações são mediadas pelo Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa, na sede do Sebrae em Macapá, neste sábado (24), das 8h às 13h.

Segundo a analista da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae (UPP), Araúna Almeida, o atendimento oferecido nas ações do Sábado é Dia de Negociar, contribui com as empresas para manter em dia a parte financeira, uma tarefa que não é fácil; e ainda, é possível negociar e reduzir a inadimplência com os clientes e impedindo a restrição de crédito.

De acordo com a juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa (MPE), Dra. Eleusa da Silva Muniz, a ação é uma oportunidade para as empresas autoras, negociarem com seus clientes e dessa forma possibilitar a composição amigável do débito, com o recebimento da dívida, fidelização do cliente e exclusão do nome destes, dos órgãos de proteção ao crédito, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Centralização de Serviços dos Bancos (Serasa).

“Nesta edição serão realizadas 70 audiências, na qual os demandantes são empresas do comércio de Macapá (lojistas). Nas demais edições que ocorrem nos dias 5 e 19 de outubro, serão incluídas escolas, que atualmente estão com um índice elevado de inadimplência”, disse a juíza titular do MPE, Dra. Eleusa da Silva Muniz.

A Ação Sábado é Dia de Negociar, oferece condições para a resolução de ações na justiça de baixa complexidade, dando oportunidade ao consumidor, de renegociação de dívidas e a execução do nome do cadastro de devedores, que compromete o crédito junto ao comércio.

A coordenação da Ação Sábado é Dia de Negociar no Sebrae, é da gerente da Unidade de Políticas Públicas, Célia Almeida e da analista de projetos do Sebrae, Araúna Almeida e no Tjap, pela juíza titular do Juizado Especial da Micro e Pequena Empresa, Eleusa da Silva Muniz.

