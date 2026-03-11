Inscrições abertas para o programa Casamento na Comunidade

A juíza Joenilda Lenzi atenderá a imprensa, nesta quinta-feira (12), às 8h30, no Fórum de Macapá, para falar sobre o período de inscrições do programa Casamento na Comunidade, iniciativa do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) que possibilita a oficialização gratuita da união civil de casais. As inscrições iniciaram no dia 2 de março e seguem até 20 de março. As primeiras cerimônias de 2026 estão previstas para os dias 22 e 23 de abril, em Macapá.

A magistrada vai explicar quem pode participar, como realizar a inscrição e a importância da formalização da união civil, que garante segurança jurídica às famílias e o reconhecimento legal da união.

Sobre o programa

Criado em 2001 pelo Tribunal de Justiça do Amapá, o Casamento na Comunidade tornou-se uma das ações mais tradicionais de cidadania do Judiciário amapaense. Ao longo dos anos, o programa já beneficiou milhares de casais, e permite que famílias formalizem gratuitamente sua união civil.

A iniciativa também percorre municípios do interior do estado, e com isso amplia o acesso à regularização civil e fortalece vínculos familiares e sociais.

Serviço: Inscrição Casamento na Comunidade



Local: Central de Conciliação (Cejusc) – Fórum de Macapá

Endereço: Av. FAB, nº 1.737, bairro Central

Entrevistada: Juíza Joenilda Lenzi, coordenadora do Programa Casamento na Comunidade

Data: 12 de março- Quinta-feira

Horário: 8h30



Atendimento à Imprensa:

Elton Tavares (Coordenador de Jornalismo da Secom/TJAP): (96) 99147-4038

Alice Valena (Jornalista da Secom/TJAP): (96) 99157-9400

