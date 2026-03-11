Com foco na sustentabilidade, Olimpíada de administração abre inscrições gratuitas

Com a proposta de unir de modo lúdico o conhecimento sobre gestão e o valor da sustentabilidade, a Olimpíada Brasileira de Administração (OBAdm) abre as inscrições para sua terceira edição. A iniciativa é voltada a estudantes do ensino médio e técnico, alunos do ensino superior, bacharéis, tecnólogos, profissionais da área e demais interessados. As provas e desafios serão realizados de 8 a 12 de junho. O cadastro é gratuito e pode ser feito até o dia 7 de junho, tanto por instituições de ensino quanto de forma individual, por meio do site: https://www.obadm.org.br/ .

Realizada pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), a OBAdm tem como tema “Gestão da sustentabilidade nas organizações”. A competição é dividida em dois níveis: o nível 1 é voltado para estudantes do ensino médio e técnico; e o nível 2, direcionado para bacharéis e tecnólogos em administração e áreas correlatas, além de profissionais formados.

A proposta da olimpíada é estimular a reflexão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Na edição de 2026, o foco será nos seguintes objetivos: Saúde e bem-estar (ODS 3), Água potável e saneamento (ODS 6), Consumo e produção responsável (ODS 12) e Proteção da vida terrestre (ODS 15).

As avaliações serão aplicadas em duas fases. A primeira consiste em desafios gamificados com a temática da sustentabilidade, integrando os ODS escolhidos à realidade do participante. A segunda fase é composta por uma prova objetiva com questões de múltipla escolha. Para não ter a prova zerada e concorrer às medalhas, é necessário participar das duas etapas.

O futuro precisa ser sustentável

Segundo o administrador Wagner Siqueira, coordenador-geral da OBAdm e presidente do CRA-RJ, a olimpíada tem como objetivo estimular a reflexão sobre o futuro das organizações.

Ele destaca que a missão da OBAdm é conscientizar estudantes e profissionais de Administração e áreas correlatas sobre a importância dos Direitos Humanos, das relações de trabalho, da preservação do meio ambiente e da promoção de mecanismos anticorrupção.

– Os gestores precisam atender aos anseios da sociedade sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. A sustentabilidade é o caminho para que a humanidade possa usufruir de um futuro melhor – afirma.

Siqueira também lembra que o CRA-RJ é signatário, desde 2011, da Rede Brasil do Pacto Global, vinculada à ONU. “Por isso, destacamos o valor dos ODS, que representam um chamado por uma sociedade mais justa e igualitária”, completa.

Retrospecto

Em 2025, a OBAdm mobilizou 38.286 estudantes e 1.391 professores representantes de todo o país. Participantes de 510 municípios brasileiros foram premiados, totalizando 251 medalhas de ouro, 254 de prata, 253 de bronze e 6.601 menções honrosas.

A cerimônia de premiação ocorreu em 10 de setembro, no Centro de Convenções da Bolsa do Rio, durante a semana do Dia do Administrador. Na solenidade, foram entregues 50 medalhas de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. Os premiados que não puderam comparecer receberam suas medalhas pelos Correios.

Sobre a OBAdm

Realizada pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), a 3ª Olimpíada Brasileira de Administração (OBAdm) conta com o apoio do Banco BTG Pactual e tem como embaixadores o portal Administradores.com e o CIEE-RJ.

OBAdm – Olimpíada Brasileira de Administração

Tema: Gestão da sustentabilidade nas organizações (ODS 3, 6, 12 e 15)

Site: https://www.obadm.org.br/

Inscrições até: 7 de junho

Público: estudantes do ensino médio e técnico, bacharéis, tecnólogos e profissionais

Provas e desafios: 8 a 12 de junho de 2025

Telefone: 0800 606 9130

