Curso Lidere do Sebrae abre inscrições para nova turma

A capacitação é voltada para incentivar o desenvolvimento de habilidades, formação de lideranças e maximizar o desempenho de equipes

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), inicia as inscrições para o Curso Lidere, Capacitação Premium, com o objetivo de preparar os participantes para serem líderes excepcionais e desenvolvedores do potencial de equipes. O curso será realizado na sede da instituição, na Unidade de Educação Empreendedora (UEE), Sala-1, nos dias 17, 18, 24, 25 de abril, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Segundo o gerente de Educação Empreendedora do Sebrae, Maikon Richardson, o Lidere, é mais do que uma capacitação; é uma jornada de alto impacto voltada para o desenvolvimento pessoal e a potencialização dos liderados.

“O participante aprenderá a reconhecer os talentos individuais da sua equipe, desenvolver suas habilidades e definir metas claras e alcançáveis, assumindo papel de líder coach, transformando sua equipe em uma equipe de alta performance, aumentando a produtividade e alcançando os objetivos da empresa, aprendendo também a utilizar as melhores práticas de liderança para motivar e engajar seus colaboradores na busca de bons resultados”, pontua o gerente, Maikon Richardson.

O curso conta com ferramentas eficazes e técnicas comprovadas, onde o cliente será capaz de liderar e guiar os colaboradores para o sucesso, e aprenderá a reconhecer os talentos individuais da equipe.

Qualificação

O participante realizará atividades que incluirão – Dominar práticas de liderança de alta performance, adaptadas às necessidades do mercado atual; Ampliar sua capacidade de apoiar o crescimento dos colaboradores, identificando perfis e conduzindo feedbacks transformadores; Realizar uma autoavaliação profunda por meio do FACET 5 – uma das ferramentas internacionais mais respeitadas para mapeamento de perfil de liderança; e Desenvolver habilidades chave como inteligência emocional, gestão de equipes, comunicação estratégica e tomada de decisão assertiva.

A capacitação focada em líderes que querem evoluir e impactar, incluirá Networking qualificado com outros líderes e empreendedores em um espaço climatizado com conforto e segurança para imersão e Certificado Sebrae de conclusão reconhecido nacionalmente com carga horária de 32h presencial.

Lidere

O Curso Sebrae Lidere, terá 2 (dois) workshops intensivos de 16h cada, divididos em quatro (4) encontros coletivos com 8 horas de treinamento, e quatro (4) sessões de coaching para cada participante, com duração de 1h cada; tendo um total de 36h de capacitação.

O público-alvo do curso são líderes e gestores de Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME), que buscam alavancar a performance pessoal e a performance de equipes.

Inscrição

As inscrições do Curso Sebrae Lidere, são realizadas no site: https://ap.loja.sebrae.com.br/lidere-5-turma-124843795 até o dia 13 de abril. O investimento para participar do treinamento é de R$ 500 reais. Informações pelo Whatsapp: (96) 99168-1811.

Coordenação

O Curso Sebrae Lidere é coordenado pelo gerente de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, e pela gestora do Projeto Atendimento Territorial Soluções Educacionais Corporativas, Ademilce Ataíde.

Programação

Data: 17 de abril de 2026 – Sexta-Feira

Curso presencial – Workshop 1

Hora: das 8h às 12h e das 14h às 18h

Data: 18 de abril de 2026 – Sábado

Curso presencial – Workshop 1

Hora: 8h às 12h e 14h às 18h

Data: 24 de abril de 2026 – Sexta-Feira

Curso presencial – Workshop 2

Hora: 8h às 12h e 14h às 18h

Data: 25 de abril de 2026 – Sábado

Curso presencial – Workshop 2

Hora: 8h às 12h e 14h às 18h.

