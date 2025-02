3° Bregaço Macapá traz o dançarino Rolon Ho e Cia Cabanos para oficinas e baile neste fim de semana, na capital

Brega Saudade, Brega Pop, Forró, Merengue e Floreios, são alguns dos ritmos que serão apresentados no workshop

Nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), acontece a 3ª edição do projeto Bregaço Macapá, na sede da Associação dos Servidores Municipais (ASM), localizada na zona sul da cidade.

A programação conta com Workshop de dança e o Baile de encerramento das formações. Um dos destaques do evento é o professor de dança e coreógrafo Rolon Ho, que ficou nacionalmente conhecido ao vencer a Dança dos Famosos 2023, ao lado de Priscila Fantin. Junto com ele, vem a Cia Cabanos, de Belém.

Brega Saudade, Brega Pop, Forró, Merengue e Floreios, são alguns dos ritmos que serão apresentados nas oficinas.

Para o realizador do evento, Marcio Black, que também é bailarino e professor de dança, é muito importante trazer artistas com nomes consolidados na cena, porque além da técnica, eles trazem uma extensa bagagem artística para compartilhar com os artistas locais.

Programação:

14 de fevereiro | sexta-feira

18h – Brega Saudade, com Rolon Ho e Thaís

19h – Brega Pop, com Adan Fonseca

20h – Forró, com Rodrigo Moraes

22h – Merengue, com Juliano Santos

23h – Floreios, com Thais e Loura

15 de fevereiro | sábado

13h30 – Merengue, com Adan Fonseca

14h30 – Forro, com Rolon Ho e Thais

15h30 – Brega Saudade, com Juliano Santos

16h30 – Brega Pop, com Rodrigo Moraes

17h30 – Aula Bônusc com Cia Cabanos

Baile Brega e Chique

21h – com os artistas Alba Prata, Edilson Moreno; (PA), Kim Marques (PA), DeeJay Nilson Cardoso, entre outras atrações.

Durante os shows haverá um momento surpresa. pensado pela organização do evento e pela Cia Cabanos, para marcar a importância desta edição do Bregaço Macapá.

Este projeto conta com apoio da OCA Produções e Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT).

Serviço:

3º edição do Bregaço Macapá

Datas: 14 e 15 de fevereiro

Horários: verificar na programação

Local: Associação dos Servidores Municipais (ASM)

R. Jovino Dinoá, 4429 ·Beirol ao lado do SESC Araxá

Para inscrições nas Oficinas e Show, entrar em contato com Nayanne: (96)99155-4288 ou

Marcio: (96)98428-1201

Fotos: Arquivo Márcio Black

Assessoria de Imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

