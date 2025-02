‘Conquista para quem empreende, gera empregos, e se qualifica’, destaca governador Clécio Luís ao entregar novo prédio do Sine Amapá

Edifício reconstruído conta com modernos equipamentos e uma estrutura acessível a empresas e trabalhadores formais e informais.

O governador do Amapá, Clécio Luís, entregou as novas instalações da Casa do Trabalhador e do Sistema Nacional de Emprego (Sine), no bairro Central de Macapá, nesta sexta-feira, 14. O prédio, que passou por uma reconstrução completa, também ganhou modernos equipamentos para uso nas oficinas de qualificação, novo parque de informática e mobília.

Para o gestor, a nova estrutura vai reforçar a intermediação de empregos, a captação de mão de obra e o assessoramento de trabalhadores formais e informais, integrando-se ao trabalho de fortalecimento de empreendedores locais e incentivo de novos investidores, garantindo que o Amapá continue sendo, proporcionalmente, o estado que mais gera empregos no Brasil.

“Essa é uma grande vitória do povo do Amapá, uma conquista para quem empreende, para quem gera empregos, mas também para aqueles que se qualificam e buscam oportunidades. Estamos contribuindo para isso, abrindo muitas frentes de trabalho. E nos orgulha dizer que são frentes de trabalho digno, com carteira assinada”, destacou o governador Clécio Luís.

A obra marca uma nova fase na política de trabalho e emprego no Amapá, substituindo o antigo prédio de 1987 por uma estrutura moderna e equipada. O investimento de R$ 703 mil foi viabilizado com recursos articulados pelo deputado federal Vinícius Gurgel e pela ex-deputada estadual Luciana Gurgel, com contrapartida do Governo do Estado.

“O que dá dignidade ao ser humano é o emprego. O novo Sine é uma casa acolhedora, e vai atrair muito mais trabalhadores em busca de vagas. As empresas também vão se sentir mais à vontade para vir aqui, confiando em encontrar o futuro empregado”, afirmou o deputado federal Vinícius Gurgel.

O prédio passou por melhorias na rede hidráulica, elétrica, forro, iluminação em LED, telhado, piso e banheiros, além de ganhar uma sala de treinamento, auditório e acessibilidade para pessoas com deficiência. Segundo o secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo, Ezequias Costa, a nova estrutura amplia os serviços que eram realizados, seja para trabalhadores formais ou informais.

“A entrega do novo prédio da Casa do Trabalhador e do Sine representa um grande avanço para a população. O Governo do Estado está entregando uma unidade totalmente equipada, com estrutura reformada e todos os recursos necessários para atender quem busca uma vaga de emprego, além de oferecer outros serviços”, ressaltou o secretário.

Serviços retomados

As novas instalações da Casa do Trabalhador e do Sine, entregues pelo governador Clécio Luís, marcaram a retomada do atendimento ao público. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Rua General Rondon, 2350, em frente à Praça Floriano Peixoto, no Centro da capital.

No local, são oferecidos serviços de intermediação de mão de obra, captação de vagas de emprego, acesso ao seguro-desemprego, apoio aos trabalhadores informais por meio da Central do Trabalhador Autônomo (CTA) e qualificação e capacitação para trabalhadores, tanto empregados quanto em busca de emprego.

