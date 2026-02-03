Unifap abre inscrições para Licenciatura em Educação do Campo

Serão oferecidas 40 vagas para o primeiro semestre letivo de 2026. Curso é ofertado no campus Mazagão.

* Por Lucas Oliveira (Bolsista Assesp/Unifap)

Seguem abertas, até 12 de fevereiro de 2026, as inscrições do Processo Seletivo Específico do curso de Licenciatura em Educação do Campo (PSE/LEdoC-2026.1), com habilitação em Ciências Agrárias e Biologia. Para se inscrever, o(a) candidato(a) deve entrar no site https://depsec.unifap.br/concursos/.

A graduação é voltada para pessoas que ainda não possuem formação superior e que tenham concluído o ensino médio. O público-alvo prioritário inclui professores da rede pública em áreas rurais (educação infantil e ensino fundamental) e populações do campo, como ribeirinhos, agricultores familiares, extrativistas, indígenas, atingidos por barragens e quilombolas, desde que comprovem vínculo ao campo.

As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet, no site do Departamento de Processos Seletivos e Concursos (Depsec), entre as 9h do dia 26 de janeiro e as 23h59 de 12 de fevereiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 20.

Os candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico ou que atendam aos requisitos da Lei nº 12.799/2013, que traz as regras sobre a isenção de pagamento de taxas para inscrição em processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais de educação superior, podem solicitar isenção da taxa no período de 26 de janeiro a 5 de fevereiro.

Processo de Seleção

A seleção será dividida em duas etapas eliminatórias e classificatórias:

1ª Etapa: Prova objetiva (40 questões) e Redação, previstas para o dia 22 de fevereiro de 2026, das 13h às 18h.

2ª Etapa: Entrevista com os 80 candidatos melhor classificados na fase anterior, agendada para os dias 9 e 10 de março de 2026.

As provas objetivas abrangem as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, História, Geografia, Física, Filosofia e Sociologia.

Atendimento Especial – Candidatos com deficiência ou lactantes que necessitem de condições especiais para a realização das provas devem formalizar o pedido no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória ao Depsec até o dia 9 de fevereiro.

As aulas serão ministradas em horário integral no Campus Mazagão, seguindo o calendário acadêmico da instituição.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital no portal do Depsec: https://depsec.unifap.br/concursos.

Serviço

Inscrições para o Processo Seletivo Específico do curso de Licenciatura em Educação do Campo (PSE/LEdoC-2026.1)

Inscrições abertas até 12 de fevereiro de 2026, no site https://depsec.unifap.br/concursos/. Taxa de inscrição: R$ 20.

Público-alvo prioritário: professores da rede pública em áreas rurais (educação infantil e ensino fundamental) e populações do campo, como ribeirinhos, agricultores familiares, extrativistas, indígenas, atingidos por barragens e quilombolas.

Edital de seleção disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/69728c2f00a2d7e605f6d8c1.

Curtir isso: Curtir Carregando...