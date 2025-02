Comunicado: sede do Procon Amapá inicia mudança de endereço e suspende atendimentos presenciais

Postos de atendimento localizados nas unidades do Super Fácil de Macapá, Ferreira Gomes e Laranjal do Jari, seguirão com expediente normal.

O Instituto de Defesa do Consumidor no Amapá (Procon-AP), inicia nesta sexta-feira, 28, o processo interno de mudança de endereço em Macapá, para proporcionar aos consumidores mais conforto e melhorias no atendimento. Por isso, até 7 de março, os atendimentos presenciais serão suspensos no prédio atual, na Avenida Henrique Galúcio, exceto para realização de audiências já agendadas.

Reiteramos que nossos postos de atendimento localizados nas unidades do Super Fácil de Macapá, Ferreira Gomes e Laranjal do Jari, seguirão com expediente normal. O serviço na nova sede do Procon será retomado normalmente na segunda-feira, 10 de março, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, no bairro Santa Rita, com espaço amplo, climatizado e um atendimento de excelência para os consumidores.

