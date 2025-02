MPF no Amapá lança edital para processo seletivo de estagiários

Inscrições ocorrem no período de 5 a 30 de março

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá divulgou, nesta quinta-feira (27), o 1º Processo Seletivo de estagiários em 2025. Serão selecionados alunos de graduação de Comunicação Social e Direito, além de estudantes de pós-graduação em Direito. O edital de abertura pode ser consultado no site do órgão (www.mpf.mp.br/ap). A pré-inscrição inicia em 5 de março, às 8h, e segue até 30 de março, às 23h40. A primeira etapa do processo será a aplicação da prova objetiva on-line em 27 de abril.

O programa de estágio do MPF no Amapá oferece bolsa no valor de R$1.027,82 para estudantes de graduação e R$2.055,65 para alunos de pós-graduação. Há possibilidade de jornada híbrida e auxílio-transporte de R$11,58 por dia de estágio presencial. Nesse contexto, os estagiários têm a oportunidade de trabalhar com diversos temas das respectivas áreas, bem como se familiarizar com as práticas do trabalho.

Na área de Comunicação Social, podem concorrer os acadêmicos dos cursos de Jornalismo, Marketing, Publicidade e propaganda, Rádio e TV e Relações Públicas. As etapas do processo seletivo incluem: pré-inscrição, realizada via internet; confirmação da inscrição, de caráter eliminatório, também via internet; prova objetiva on-line para todos os cursos, de caráter eliminatório e classificatório; e, para os candidatos de Direito (graduação e pós-graduação) aprovados na prova objetiva on-line, haverá a prova discursiva presencial, de caráter eliminatório e classificatório.

O processo seletivo também contempla a reserva de vagas para pessoas com deficiência, além de cotas para negros e candidatos que se autodeclararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. As reservas são de 10%, 30% e 10%, respectivamente. O candidato deverá assinar uma declaração específica, manifestando sua opção por participar da seleção por meio do sistema de cotas.

Os candidatos aprovados formarão um cadastro reserva e serão convocados conforme a necessidade dos setores.



Link para o edital: https://www.mpf.mp.br/ap/estagie-conosco/concursos-de-estagio/documentos/processo-seletivo-1-2025/edital-no8_pse-2025.pdf

